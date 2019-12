O léčebných a relaxačních účincích důkladného prohřátí těla a jeho následného prudkého ochlazení není třeba nikoho přesvědčovat. Natož o pohodlí, které poskytne soukromí domácí sauny. Co všechno byste měli vzít v úvahu před jejím pořízením? Jaká je nabídka na trhu?

Hurá do sauny | Foto: Shutterstock

Je to obvyklý sobotní rituál už spoustu let. V podvečer Josef roztopí kamna ve své domácí sauně a společně s manželkou a přáteli si užívají příjemnou hodinku v páře. „Žádné extra moderní vymoženosti u nás nehledejte. Obložení ze smrkového dřeva, dvě lavice pro pohodlné sezení a ležení, kamna na dřevo. Do naší sauny se pohodlně vejdou čtyři lidé a přímo na ni navazuje koupelna se sprchovým koutem,“ popisuje Josef.