Obavy z možného kolapsu na trati přes Vysočinu si Správa železnic nepřipouští. „Trať byla na vyšší zátěž připravena, je bezpečná a provozuschopná,“ ujistila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Tvrdí, že se dopravní zátěž na odklonu již nenavýší. Zároveň správci železnice na trati naplánovali preventivní opravy.

Jak ukázalo nedávné zastavení provozu u Církvic na Kutnohorsku, železniční doprava mezi Kolínem a Brnem může být od prosince zranitelná například v případě závady na trati. Objízdné trasy by vedly velkou oklikou.

Návrat mezinárodních expresů

Pro cestující z Vysočiny je vítanou zprávou, že na hlavní železniční trati vedoucí přes kraj budou nově zastavovat mezinárodní expresy společnost RegioJet. Dosud regionem pouze projížděly. Nástup na dálkové vlakové spoje umožní ve stanicích Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Kolín. A to nejméně jeden rok.

„Zároveň se jedná také částečně o alternativu spojení i pro region Pardubicka, který přetrasováním vlaků z důvodů výluk přišel o přímé spojení vlaky RegioJet s Brnem, Vídní či Bratislavou a dalšími destinacemi,“ dodal mluvčí soukromého dopravce Aleš Ondrůj.

Cestující ze tří uvedených stanic tak získají přímé spojení žlutými vlaky do Brna a Prahy až desetkrát denně v každém směru, do Bratislavy a Vídně až čtyřikrát denně v každém směru, a dále do Budapešti, slovenské Žiliny či do lázeňských měst Györ, Piešťany.

Odklonová trasa

České dráhy na to reagují nasazováním lépe vybavených vagonů do souprav pendlujících mezi Prahou a Brnem. Mezinárodní vlaky už nyní jezdí odklonovou trasou přes Havlíčkův Brod. „Vnitrostátní rychlíky pojedou od prosince mezi Prahou a Blanskem, v úseku Blansko – Brno bude fungovat náhradní autobusová doprava,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Již připravený příští jízdní řád přinese další prodloužení jízdních dob, nejrychlejší vlaky pojedou z Prahy do Brna při trasování přes Vysočinu déle než tři hodiny. Prodloužení jízdní doby podle Správy železnice v zásadě odpovídá prodloužení, které nastalo při převedením dopravy na trať přes Havlíčkův Brod letos v dubnu.