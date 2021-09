Letní teploty ještě vydrží. O víkendu se ale zatáhne a mohou se objevit bouřky

Redakce ČTK





Oč studenější srpen, o to teplejší září. Právě toto heslo bude zřejmě v Česku platit i v nejbližších dnech. Letní teploty by měly na území republiky vydržet až do soboty, během ní se ale postupně zatáhne a neděle již bude o něco chladnější. O víkendu se rovněž mohou ojediněle objevit přeháňky či bouřky.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock