Odborníci z poradenské společnosti EGÚ Brno vypracovali pět scénářů možného vývoje. „Pokud se podle nejhoršího scénáře zastaví dodávky plynu do České republiky, bude nezbytné snižovat spotřebu plynu. V opačném případě dojde k vyčerpání plynu v podzemních zásobnících zhrubav polovině topné sezony a do jejího konce bude provoz plynárenské soustavy značně omezen,“ řekl ředitel EGÚ Brno Michal Macenauer.

Nejhorší model počítá s tím, že se dodávky plynu do České republiky téměř zastaví. V takovém případě by bylo nutné omezit spotřebu o jednašedesát procent, jinak by už na konci listopadu plyn došel. Naopak dva optimistické scénáře s žádným omezením spotřeby nepočítají.

Macenauer se však domnívá, že to je málo pravděpodobné. „Rusku mimořádně vyhovuje situace, jaká na trhu panuje. Nebude motivovánok tomu, aby snižovalo napětí. Naopak ho bude zvyšovat,“ vysvětlil. Plynovodem Nord Stream 1 tak bude s největší pravděpodobností proudit méně než čtyřicet procent jeho kapacity.

A právě s takovou variantou počítají experti, kteří ji zapracovali do dvou scénářů, které sami nazývají realistické. „Podle těchto scénářů by byla nutná omezení spotřeby šestnáct až třiadvacet procent,“ upřesnil řídící konzultant EGÚ Brno Michal Kocůrek. Každopádně větší omezení než třicet procent podle něho nebude nutné. Některá opatření ale bude potřeba zavést už od začátku srpna.

O patnáct procent méně

Omezením spotřeby plynu se kvůli výpadkům dodávek z Ruska zabývají i další země. Ostatně Evropská komise včera vyzvala členské země, aby svou spotřebu v nadcházející topné sezoně omezily o patnáct procent. Zároveň přijala sadu opatření, která by měla na základě solidarity zajistit dostatek plynu pro klíčové provozy a pro domácnosti.

„Všechno tohle musíme především udělat společně. Putinova manipulace s energiemi je útokem na nás všechny,“ řekl místopředseda komise Frans Timmermans.

Macenauer je přesvědčen, že součástí prvního kroku úspor by měl být apel na domácnosti, aby se pokusily uspořit. „Potřebujeme, aby česká ekonomika fungovala. I když to bude znít nepopulárně, první, na koho by se měl stát obránit, jsou domácnosti. Tam lze uspořit bez ekonomických dopadů. Podnikající subjekty jsou plátci výplat a tímto způsobem by se dopady z výrobní sféry mohly velmi snadno zavléct do domácností,“ vysvětlil.

Česká republika má o pětinu vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele oproti průměru v Evropské unii. „To jsou přesně čtyři stupně Celsia, o které české domácnosti vytápějí víc, než je průměr EU. Máme čtvrtou největší energetickou náročnost na jeden byt ze všech zemí Unie,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Na zimu se už připravují i některé firmy. „Chystají se na snížení teploty ve výrobních halách za nějakou kompenzaci zaměstnancům,“ dodal Macenauer.