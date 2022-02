Zbytky sněhu zůstávají také na některých silnicích ve vyšších polohách v Karlovarském a Ústeckém kraji, na horách se ale mohou tvořit sněhové jazyky a ojediněle i závěje. Silnice I/6 na 90. kilometru u odbočky na Žlutice, kde se od rána odstraňovaly následky pondělní dopravní nehody, je již v obou směrech plně průjezdná.

Zavřené silnice

Naopak kvůli sněhu byla ráno v Ústeckém kraji zavřená silnice mezi obcemi Výsluní a Rusová na Chomutovsku. "Silnice zůstává zavřená, večer foukal ještě silný vítr, takže to nemělo cenu projíždět," řekl ČTK Vladislav Smetana ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Ráno má usek projet fréza.

V jižních Čechách vyjížděli silničáři v noci na úterý kvůli náledí se 150 sypači. U Strážného na Prachaticku se tvořily sněhové jazyky. Ráno se v kraji mohou na silnicích místy tvořit náledí nebo zmrazky. Kluzké vozovky jsou také v Pardubickém kraji hlavně v okolí Hlinska, Lanškrouna nebo Poličky. Silnice I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Silničáři také upozorňují na zledovatělé úseky cest v Železných horách.

Na Vysočině jsou na solených silnicích po sněhových přeháňkách zbytky rozbředlého sněhu a na vozovkách nižších tříd ujetý sníh s drtí. Sněhové jazyky se v noci tvořily zejména na Žďársku. Nesouvislá uježděná vrstva sněhu nebo sněhová kaše zůstává na silnicích druhé a třetí třídy v horských oblastech Vsetínska. Průjezd po silnici II/487 v Huslenkách na Vsetínsku částečně omezuje nehoda. Osobní automobil tam podle mluvčího krajských hasičů Romana Žemličky narazil do sloupu elektrického vedení. "Sloup je nalomený a trčí do cesty vedoucí na Velké Karlovice. Řidička je v péči zdravotníků," uvedl Žemlička. Motoristé úsekem projíždějí po polovině vozovky. Ujetá posypaná vrstva sněhu zůstává i ve vyšších polohách Beskyd.

Větší problémy na vozovkách neočekávají silničáři v Olomouckém kraji. "Moc tady toho nenapadlo, teplota se navíc poté zvedla nad nulu, takže co napadlo, roztálo. Podle předpovědi už žádné srážky hlášeny nejsou, čeká se naopak vlna oteplení. Neočekáváme tak už výrazné sněhové srážky ani komplikace v dopravě," sdělil dnes ráno ČTK dispečer jesenických silničářů.

Pro kamiony zůstávají některé komunikace uzavřené. Týká se to silnice III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou přes Oldřichovské sedlo na Liberecku, kterou silničáři nesolí a v zimě je pro ně obtížně sjízdná. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Nadále uzavřený pro nákladní vozy těžší 12 tun je na Frýdecko-Místecku v Beskydech zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je zledovatělá.

Jihočeský kraj

Silničáři v jižních Čechách vyjížděli v noci na úterý kvůli náledí se 150 sypači. U Strážného na Prachaticku se tvořily sněhové jazyky. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Boško. Ráno se v kraji mohou na silnicích místy tvořit náledí nebo zmrazky. Přes den bude od čtyř do sedmi stupňů Celsia.

"V noci jsme vyjížděli hodně, 150 sypačů, ve všech okresech. Nebyly to lokální výjezdy, jezdilo se všude, v úterý v noci jsme se nezastavili. Hlavně kvůli náledí, u Strážného se občas tvořily jazyky," řekl dispečer.

V kraji bude podle meteorologů oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od čtyř do sedmi stupňů Celsia, na horách od nuly do tří.

Karlovarský kraj

Zbytky sněhu zůstávají na některých silnicích ve vyšších polohách v Karlovarském kraji. Hlavní tahy jsou sjízdné a upravené. Od ranních hodin je ale opět uzavřena na 90. kilometru silnice I/6 u odbočky na Žlutice, kde se odstraňují následky pondělní dopravní nehody, informovala v úterý ráno ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

U odbočky na Žlutice v pondělí v podvečer havarovala tři osobní auta a nákladní vůz, který převážel na návěsu auta. Ta při nehodě spadla. Při nehodě se lehce zranily dvě děti. Silnice z Karlových Varů na Prahu byla do půlnoci uzavřená, odklízení nehody komplikoval silný vítr a padající sníh, kvůli špatným povětrnostním podmínkám nebylo možné stanovit objízdnou trasu.

Havarované nákladní auto od úterního rána vyprošťuje jeřáb. Úsek silnice je proto znovu uzavřený, objízdná trasa vede přes Žlutice a Chyši v obou směrech. Podle policie jsou v místě stále špatné povětrnostní podmínky.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží souvislá vrstva sněhu krytá posypem. Opatrní musejí být řidiči i v CHKO Broumovsko na Náchodsku, kde na pouze pluhovaných silnicích leží místy zledovatělý sníh. Na Rychnovsku si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky, uvedli silničáři.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly v úterý ráno po chemickém ošetření většinou mokré nebo vlhké. Teploty se pohybovaly okolo dvou stupňů, na horách od plus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia.

V úterý by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm nebo deštěm se sněhem. V polohách nad 400 metrů nad mořem by mohlo sněžit. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách od jednoho do čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš v Libereckém kraji je ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu. Zbytky sněhu jsou na silnicích III. tříd v Lužických horách na Českolipsku. Jinak jsou povrchy vozovek v kraji mokré a sjízdné s opatrností. Vyplývá to z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty jsou ráno mezi jedním a třemi stupni Celsia, na horách mezi minus jedním a minus pěti stupni. Místy se ráno budou podle předpovědi meteorologů pro Liberecký kraj tvořit na horách sněhové jazyky, ojediněle i závěje.

Za pondělí v horách připadlo kolem deseti centimetrů sněhu, by mělo sněžit jen občasně a odpoledne budou srážky přecházet v déšť i na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi třemi a šesti stupni, na horách mezi nulou a třemi stupni.

Nadále pro kamiony zůstává kvůli počasí uzavřená i silnice III. třídy na Liberecku přes Mníšek na Raspenavu, kterou silničáři nesolí a v zimě je pro ně obtížně sjízdná. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji, zejména v horských oblastech, jsou v úterý sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Po chemickém ošetření jsou vozovky mokré. Ve vyšších polohách Beskyd je ujetá posypaná vrstva sněhu. Místy fouká silný vítr a dohlednost snižují srážky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je na Frýdecko-Místecku v Beskydech stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je zledovatělá.

Podle předpovědi meteorologů bude v kraji oblačno až zataženo a ojediněle, zejména na horách, se vyskytnou sněhové přeháňky. Později odpoledne bude občas pršet a ve vyšších polohách sněžit. Teploty budou nad nulou, v horách i pod.

Olomoucký kraj

Již pouze sněhové přeháňky zasáhly v noci sever Olomouckého kraje. Teploty v regionu navíc již stoupají, silničáři proto neočekávají žádné další větší problémy na vozovkách. Silnice udržované chemicky jsou většinou holé a mokré, se zvýšenou opatrností je potřeba počítat na vozovkách udržovaných posypem, leží na nich většinou ujetá sněhová či zledovatělá vrstva krytá posypem, řekli ČTK dispečeři správy silnic.

"Přes noc už byly jen malé sněhové přeháňky, žádný vítr ani sněhové jazyky se netvořily. Vozovky udržované chemicky jsou mokré, na inertech je od středních poloh ujetá vrstva sněhu s posypem. Neplatí to však pro Javornicko, tam jsou silnice holé," řekl ČTK dispečer jesenických silničářů.

Podle něj nebyla situace v regionu v posledních hodinách i přes avizované silné sněžení nijak dramatická. "Moc tady toho nenapadlo, teplota se navíc poté zvedla nad nulu, takže co napadlo, roztálo. Podle předpovědi už žádné srážky hlášeny nejsou, čeká se naopak vlna oteplení. Neočekáváme tak už výrazné sněhové srážky ani komplikace v dopravě," doplnil dispečer.

Podobná situace je také na Šumpersku, i tam dispečeři zaznamenali do rána už jen slabé sněhové přeháňky. "To, co spadlo v pondělí, se rozpustilo a do rána zmrzlo. Silnice udržované chemicky jsou holé a mokré, na inertech leží zledovatělá vrstva s posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Nyní se teplota v regionu pohybuje od minus dvou do plus dvou stupňů," řekl ČTK dispečer šumperských silničářů.

V ostatních částech Olomouckého kraje jsou již silnice většinou holé a mokré a sjízdné bez větších problémů. Výjimkou je Šternbersko, kde je potřeba obezřetnosti na úsecích udržovaných posypem, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji zůstává ve výše položených oblastech na silnicích místy sníh. Někde může být také zledovatělý nebo se tvoří sněhové jazyky. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Kluzké vozovky jsou hlavně v okolí Hlinska, Lanškrouna nebo Poličky. Silnice I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Silničáři také upozorňují na zledovatělé úseky cest v Železných horách.

V úterý ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na Svitavsku se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly v intervalu od minus dvou do plus tří stupňů.

Kraj Vysočina

Na solených silnicích Vysočiny jsou po sněhových přeháňkách zbytky rozbředlého sněhu a na vozovkách nižších tříd ujetý sníh s drtí. V noci foukal vítr a místy se tvořily sněhové jazyky, hlavně na Žďársku. Jezdit je potřeba se zvýšenou opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Teploty se po ránu pohybovaly mezi nulou a dvěma stupni Celsia.

Sněžilo do půlnoci, nejvíc sněhu napadlo na Žďársku. Sypače jezdily v celém kraji, venku jich bylo 90, uvedl dispečer.

Na Vysočině může ojediněle slabě sněžit i v úterý dopoledne, později by mělo pršet. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi třemi až šesti stupni Celsia. Vítr může mít během dne podle meteorologů v nárazech rychlost i přes 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích druhé a třetí třídy v horských oblastech Vsetínska zůstává místy nesouvislá uježděná vrstva sněhu nebo sněhová kaše. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v okrese Vsetín mohou také lokálně namrzat. Opatrnost je na místě i při jízdě po mokrých silnicích na Zlínsku. Silnice na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Nehoda částečně omezuje průjezd po silnici II/487 v Huslenkách na Vsetínsku, osobní automobil tam podle mluvčího krajských hasičů Romana Žemličky narazil do sloupu elektrického vedení. "Sloup je nalomený a trčí do cesty vedoucí na Velké Karlovice. Řidička je v péči zdravotníků," uvedl Žemlička. Motoristé úsekem projíždějí po polovině vozovky.

Ve Zlínském kraji je v úterý většinou oblačno až zataženo, na Kroměřížsku polojasno. Na Vsetínsku se vyskytují sněhové přeháňky, místy vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus dvou do plus čtyř stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne ojediněle, později místy s občasným deštěm. Zpočátku očekávají meteorologové i srážky smíšené, v polohách nad 400 metrů nad mořem sněhové. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi třemi až šesti stupni Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.