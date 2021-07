Jen v Karlovarském a Ústeckém kraji budou mít podle aktuální výstrahy meteorologů bouřky mírnější průběh, ve zbytku země budou nebezpečnější s přívalovými srážkami ojediněle kolem 50 milimetrů, kroupami větších rozměrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině.

Meteorologové varovali, že při velmi silným bouřkách může přívalový déšť lokálně rozvodnit menší řeky, zatopit podchody, podjezdy či sklepy, podemlít silnice a chodníky. Nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy nebezpečné mohou být kroupy a blesky. "Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," upozornil dnes Český hydrometeorologický ústav. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, nemají vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči by při bouřce měli jet pomaleji a velmi opatrně.

Tropy na Moravě

Výstraha před velmi vysokými teplotami ČHMÚ překračující místy 34 stupňů Celsia vydal pro Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj na čtvrtek mezi dvanáctou a dvacátou. Platí pro místa v nadmořské výšce do 500 metrů. Hrozí přehřátí a dehydratace, lidé by měli víc pít neslazené nealkoholické nápoje a minerálky a omezit fyzickou zátěž zejména v poledních a odpoledních hodinách. Meteorologové opakovaně varují před ponecháním dětí a zvířat na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech.

Zvýšené riziko požárů hrozí ve čtyřech moravských krajích do páteční půlnoci. Lidé by podle výstrahy neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, odhazovat cigaretové nedopalky nebo vypalovat trávu. Mají se řídit se místními vyhláškami a zákazy vydanými k suchu a riziku požárů.

Už dnes počasí rozdělilo Česko na dvě odlišné části. Na západě Česka budou nejvyšší teploty kolem 22 stupňů Celsia, zatímco na východě až 33 stupňů. Rozdílný ráz počasí způsobilo rozhraní mezi velmi teplým vzduchem nad východní Evropou a chladnějším vzduchem nad západem kontinentu.