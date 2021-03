V pražském metru ráno převažovaly respirátory, občas měl někdo nasazeny dvě chirurgické ústenky, ojediněle byla k vidění i kombinace látková rouška a přes ni ústenka. Pouze látkovou roušku, nákrčník či šálu již neměl takřka nikdo, zpravodajka ČTK zaznamenala pouze jednoho takového cestujícího. V metru se každých deset minut opakuje hlášení upozorňující na to, že ode dneška platí nová pravidla.

Také v obchodních centrech poblíž Palmovky měli všichni zákazníci i personál respirátor nebo dvě roušky. Respirátory nasadili i lidé, kteří čekali na okolních zastávkách a většina pasažérů tramvaje jedoucí z Kobylis do centra. V Poliklinice Modřany dodržovali ráno povinnost nosit respirátor všichni, lékaři i pacienti. Kolem stánku v obchodním centru DBK na Budějovické, kde se respirátory a nanoroušky prodávaly, se vytvořil hlouček zájemců o koupi.

Disciplinovaní byli lidé i v ulicích Brna. "Už v předchozích dnech jsme si všimli, že si lidé pořídili respirátory, kterých bylo vidět v ulicích i na přestupních uzlech výrazně víc. Dnes se to jenom potvrdilo," řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Respirátory neměli například někteří cyklisté nebo lidé na koloběžce.

Disciplinovaní lidé

Venku lze ještě do konce února nosit jen podomácky vyrobenou látkovou roušku. V Kladně, největším středočeském městě, ovšem měla ráno respirátor i řada lidí procházejících centrem. Při vstupu do magistrátu pracovnice úřadu kontrolovala, zda příchozí mají respirátor nebo alespoň dvě roušky, což dodržovala drtivá většina příchozích.

Ve zlínské MHD lidé až na výjimky nosí respirátory. Měla je většina cestujících v centru i na největším sídlišti zlínském Jižní Svahy. Část z nich si však respirátor nasazovala až po příchodu na zastávku těsně před příjezdem jejich spoje. Někteří měli respirátor uvnitř vozů stažený pod nosem, šlo však pouze o ojedinělé případy.

Také v Ústí nad Labem dominují respirátory. V lokalitách, jako je Krásné Březno, kde žijí lidé se sociálními problémy, někteří využili možnost vzít si dvě chirurgické roušky. Několik lidí v centru města mělo i nanoroušky, pouze ve výjimečných případech měli někteří šátek či látkovou ústenku.

V Českých Budějovicích v prodejnách a na čerpacích stanicích většina lidí používala ráno respirátory, málokdo měl dvě chirurgické roušky. Řada lidí je nosila i při běžném pohybu v ulicích, které však byly prázdnější než v jiných dnech.

V centru Jihlavy nebyli vidět lidé, kteří by neměli respirátor na zastávkách MHD, v obchodech nebo v bance. Na rozlehlém náměstí si ale hodně lidí respirátor sundalo a nesli ho v ruce. Větší problémy nezaznamenal jihlavský dopravní podnik. "Až na výjimky se dá říci, že jsou lidé slušní a snaží se, asi pochopili, že ta situace je vážná," řekl ČTK ředitel podniku Radim Rovner.

Dvě roušky měl i bezdomovec

V prodejnách na sídlišti v Ostravě-Hrabůvce ani na zastávkách MHD dnes ráno nebylo možné zahlédnout nikoho, kdo by neměl správnou ochranu nosu a úst. Pracovník jednoho z velkých supermarketů v 09:00 řekl, že od rána vstoupili do obchodu jen dva lidé, kteří neměli patřičný ochranný prostředek, a že je na tento nedostatek hned upozornil.

Také v pardubickém trolejbuse lidé nařízení dodržovali. Děti měly zpravidla chirurgické roušky, jedno například ale respirátor s obrázky v menším provedení pro drobnější obličeje.

V Sokolově, který patří mezi okresy, které jsou už více než týden uzavřené, lidé měli nosit lepší typ ochrany úst a nosu už dříve. Dnes většina lidí na ulici i v obchodech respirátory měla. Také bezdomovec, který před nákupním centrem prosil o pár drobných, měl na tváři dvě roušky, i když už značně špinavé.

Především respirátory se chránili i lidé v Olomouci. Ochranu dýchacích cest někteří nosí i při pohybu ve městě. Respirátory používají především senioři, měli je ale i mladí lidé.

Ministerstvo zdravotnictví chce nařízením nosit respirátory třídy FFP2 nebo KN95, případně zdvojené roušky zvýšit ochranu před koronavirem, který se v Česku nyní šíří v nakažlivější britské variantě.



Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nejsou dostupné. Nemohou ale dál používat podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanorouška.