U prvňačků a přípravných tříd se začne testovat až v druhý den školy. Děti se přitom mohou nechat otestovat i v některém oficiálním testovacím místě a poté pouze doložit potvrzení o testu. "PCR testy nesmějí být starší než sedm dní, antigenní pak 72 hodin," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Samotné školy mohou kromě antigenních testů využít i testy PCR, ty si však musí zajistit samy. Mohou pak na ně dostat příspěvek 200 korun. "Příští týden v úterý začne rozvoz (antigenních, pozn. red.) testů do škol," uvedl ministr školství Robert Plaga s tím, že testů do škol dorazí asi 4,2 milionu.

Podle výsledků testování na začátku září se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na sto tisíc provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, a to vždy jednou týdně.

Pokud bude mít žák pozitivní antigenní test, půjde na potvrzující PCR test. Ten budou muset absolvovat i ti, kteří s tímto žákem byli dva dny před, nebo dva dny poté v kontaktu.

Pro školy také platí povinnost izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. Je dobré, aby k tomu škola měla izolační místnost, ve které bude umyvadlo s teplou vodou a prostředky pro dezinfekci. Podobně by vyčleněná místnost měla být ve školských ubytovnách.

Zákaz zpěvu či cvičení

Děti, které se nenechají testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest. "Děti nad patnáct let, které se odmítnou testovat, budou muset nosit respirátor," přiblížil na úterní tiskové konferenci šéf českého zdravotnictví. Ochrana dýchacích cest bude povinná nejen v budově školy, ale i venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru.

Dalším omezením je pak skutečnost, že neotestované děti nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít rovněž zakázáno zpívat. Převlékat by se měli s odstupem od ostatních, odstup by měli dodržovat i při jídle a pití.

Podmínky pro testování budou podle pondělního vyjádření Vojtěcha platit i pro zaměstnance škol. Povinnost předložit negativní test mají rovněž studenti vysokých škol, pokud požádají o ubytování v zařízeních patřících univerzitě. Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

U spolkových aktivit, které se opakují pravidelně stále se stejnými účastníky, jako je například sportovní příprava nebo činnost skautů, či chození dětí do sokolnického spolku, bude od září platnost antigenních testů týden. Podle Vojtěcha tato změna vychází z podnětů organizátorů sportovních nebo tanečních činností.