Podle navrženého plánu, na kterém komora spolupracovala se třemi ministerstvy, by tak do pěti let mělo přejít půl milionu domácností na vytápění obnovitelnými zdroji. Nejčastěji na tepelná čerpadla a kotle na dřevo. „Když se vládě podaří odstranit hlavní bariéry, stovky tisíc domácností a firem se do pěti let stanou na Rusku nezávislými a získají čistou a levnější energii,“ uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Obchodníci kvůli nejistotám na trhu s plynem zaznamenávají zvýšený zájem o tepelná čerpadla už nyní. Ondřej Popelka ze společnosti Enbra zpozoroval, že zatímco v minulých deseti letech rostla poptávka po nich v průměru o pět až osm procent, letos se meziročně vyšplhala o zhruba 50 procent. „I když se zdražují všechny energie včetně elektrické, je momentálně tepelné čerpadlo vnímáno jako zdroj, který je pro vytápění nejméně závislý na dodávkách energií,“ vysvětlil.

Kudy z domu uniká teplo

• až 50 % uniká přes vnější stěny

• 18 až 35 % uniká střechou

• 13 % uniká sklepem

• 8 až 10 % uniká podlahou v kontaktu se zeminou

Nejčastěji si tento druh vytápění pořizují lidé do nových rodinných domů, ale v kombinaci s fotovoltaickými panely jimi vybavují i svoje chalupy. Po tepelných čerpadlech se začínají podle Popelky ohlížet i různá společenství vlastníků jednotek, která se chtějí zbavit závislosti na plynovém vytápění.

České domácnosti spotřebují zhruba čtvrtinu zemního plynu a tato spotřeba od roku 1990 vzrostla o 70 procent. Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu nedávno omezilo podporu plynových kotlů. Naopak zvýšilo dotace na tepelné čerpadlo pro nízkopříjmové domácnosti o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 tisíc.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zase rozhodlo podpořit modernizaci dálkového vytápění a od čtvrtka začalo přijímat žádosti o dotaci. Na to vyčlenilo přes jeden a půl miliardy korun, přičemž šanci mají ty subjekty, které pro vytápění využijí bioenergie. „Cílem našeho opatření je dosáhnout úspor energií. Tato výzva financovaná z Národního plánu obnovy podpoří snížení spotřeby paliva v České republice při výrobě tepelné energie, a to včetně zemního plynu,“ doplnil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

Výrazné úspory by v příštích letech měly přinést i renovace budov. „Až 400 tisíc zrenovovaných budov ušetří zhruba 350 milionů metrů krychlových plynu díky snížené potřebě energií na vytápění,“ přiblížila ředitelka Šance pro budovy Šárka Tomanová.

Ke zvýšení energetické soběstačnosti však bude podle ní nutné důkladné renovace výrazně urychlit. Pokud se to podaří, do roku 2030 by bylo možné ušetřit až pětinu energie potřebné k vytápění. „Abychom se k tomuto scénáři přiblížili, tak při zohlednění inflace a vyššího počtu rekonstrukcí bude potřeba navíc nasměrovat přibližně 55 miliard korun,“ doplnila Tomanová. Nyní je v různých dotačních programech k dispozici rekordních až sto miliard korun.

Měrná roční spotřeba energie na vytápění rodinného domu

Typ stavby Roční spotřeba v kWh/m2 Běžný dům ze 70 a 80. let 200 Současná novostavba 142 Energeticky úsporný dům 97 Nízkoenergetický dům 50 Pasivní dům 15 Dům s téměř nulovou spotřebou 5 Aktivní plusový dům -10

Zdroj: radonabydleni.cz