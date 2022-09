V aplikaci Xmind se v sobotu 10. září letošního roku objevila Mapa české dezinformační scény, přinášející přehled řady osob i subjektů, jež byly nebo jsou z různých důvodů označovány za dezinformátory, rozčleněných do profesních skupin. (Mapa je opakovaně aktualizovaná, přístup k ní vede z adresy mapadezinfosceny.unas.cz, pozn. red.)

U přehledu chybělo uvedení metodiky, podle níž byl sestavován, a v anonymitě zůstal také autor nebo kolektiv autorů, kteří jej sestavovali. Na přehled upozornil ještě v sobotu twitterový účet Zlý marketér.

Přestože mapa skutečně obsahuje řadu jmen subjektů i lidí, jež v minulosti prokazatelně opakovaně šířili lži a dezinformace (včetně řady těch, jejichž tvrzení ověřila jako lživá rubrika Deník proti fake news), absence metodiky a nejasné autorství ji do jisté míry znevěrohodňovaly.

Mapu také okamžitě začalo mnoho v ní zmíněných osob a dalších subjektů zpochybňovat. Přitom se však dopustily dalších dezinformací: například označily bez uvedení jakéhokoli důkazu jako jejího autora člověka, který to věrohodně popírá. Konkrétně známého internetového publicistu a odborníka na sociální sítě Daniela Dočekala.

„Dočekal – je důvod se domnívat, že to jméno není pravé“

V uplynulých dnech ho za autora mapy uvedlo hned několik subjektů. Na svém facebookovém profilu například europoslanec za SPD Ivan David. Ten navíc uvedl, že jméno Dočekal není zřejmě pravé.

„Seznamy dezinformátorů už nejsou, co bývaly. Jistý Daniel Dočekal – je důvod se domnívat, že jméno není pravé – sepsal na jednu hromadu právníky, lékaře, politiky včetně mě, ezoteriky, akademiky, média a ostatní podvratné živly, podkopávající ‚nerozbornou jednotu Tisícileté evropské říše a přátelství s USA a NATO na věčné časy a nikdy jinak‘,“ napsal na svůj facebookový profil Ivan David.

Změněné citáty, fotky odjinud. Po protestech proti vládě se objevilo několik lží

Jak europoslanec přišel na to, že jeden z nejznámějších českých internetových publicistů, který se v 90. letech podílel na rozvoji českého internetu, nemá pravé jméno, lze jen těžko odhadnout. Jisté však je, že mu přisuzuje něco, co Daniel Dočekal neudělal: on jména uvedená v Mapě české dezinformační scény nesepsal.

„Netuším kdo ho dělal, vím jenom o účtu Zlý marketér, který se k tomu hlásí a aktualizuje a komunikuje okolo aktualizací. Mezitím jsem byl za autora označen, Ivan David dokonce mé jméno považuje za vymyšlené. Moc se s tím nedá bojovat, protože nikdo z nich nemá zájem tu lež přestat šířit a napravit to. A lze očekávat, že to bude žít vlastním životem, stejně jako všechny dezinformace,“ uvedl pro Deník Daniel Dočekal.

Skrčte nohy, uslyšel Dubček. Jeho tragická autonehoda dodnes vyvolává dohady

Podle něj jde o učebnicový případ dezinformace vytvořené právě těmi dezinformátory, kteří jsou na onom seznamu. „Evidentně jsou na něm tedy oprávněně. Co se existence seznamu týče, beru to jako praktický přehled účtů, kterým je vhodné se na sociálních sítích vyhnout, případně, u nichž nelze věřit ničemu, co píší, a vše ověřovat ještě důkladněji, než u jiných účtů. Velmi užitečný seznam, který navíc není ani první ani poslední – různorodé přehledy fake news/dezinformačních zdrojů již existují. Byť tedy tento je trochu výjimečný rozsahem,“ uvedl pro Deník Dočekal.

Je to kolektivní dílo, říká jeden z autorů

Kdo tedy seznam vytvořil? Deníku se podařilo jednoho z autorů mapy kontaktovat, jeho jméno je redakci známé, ale na jeho žádost je neuvádíme. Podle něj vznikla mapa jako kolektivní dílo.

„Geneze je taková, že se na Discordu (komunikační platformě pro komunity, pozn. red.) sešlo více lidí sledujících na sociálních sítích činnost dezinformátorů a začali se zabývat otázkou, kdo jsou u nás hlavní zesilovače dezinformací v internetovém prostoru,“ uvedl pro Deník zástupce autorského týmu.

Lesní požáry? To námi jen manipulují média, tvrdili dezinformátoři před Hřenskem

„Celé to byla kolektivní práce, na níž se podíleli například lidé přispívající do internetové skupiny ‚Komentujeme videa z kanálů Jana Peterková a dalších dezinformátorů‘, lidé sdružení kolem facebookové stránky Iluminátor nebo část z týmu stránky Vědátor, spolutvůrci veřejné databáze internetových stránek s neseriózním obsahem Konspiratori.sk, vycházeli jsme i z údajů zjištěných Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a podobně,“ dodal.

Podle něj šlo o rychlý sobotní společný projekt, jehož cílem bylo zpřehlednit dezinformační scénu. Mapa přitom představuje otevřený a nadále aktualizovaný zdroj.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkVelký ohlas, který mapa záhy po svém uveřejnění na platformě Xmind zaznamenala, prý tvůrci ani nepředpokládali. Hodně se na něm podílelo to, že odkaz na ni začali sdílet právě lidé, jež jsou v ní uvedeni a kteří byli opravdu opakovaně přistiženi při šíření lží, například Jiří Černohorský, již zmíněný Ivan David a mnozí další.