Banky si dnes při předčasném splacení hypotéky mohou také naúčtovat takzvané účelně vynaložené náklady. „Jde hlavně o administrativní výdaje na zaměstnance, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či kancelářské potřeby,“ řekl Deníku Miroslav Zeman ze serveru Bankovnipoplatky.cz.

„Banky si bohužel tyto náklady vykládají po svém, takže se můžeme setkat s výraznými rozdíly,“ řekla Deníku ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Podle Zemana některé banky vyžadují až 1500 korun, jiné tyto peníze po klientech nechtějí. „Ty proměnily otázku poplatků za předčasné splacení v marketingový tah, kdy případné poplatky úplně zrušily jako benefit pro své klienty,“ vysvětlila Hekšová.

Banky by ale napříště chtěly do peněženek klientů sáhnout ještě mnohem hlouběji. Podle Hekšové nyní usilují o změnách v zákonu o spotřebitelském úvěru. Pokud projde přes Sněmovnu, mohly by po klientech požadovat i rozdíl mezi původně sjednanou sazbou a aktuální průměrnou sazbou na trhu. „Maximálně by tak mohly požadovat tři procenta ze splacené částky,“ uvedla Hekšová. To může v praxi znamenat další zaplacené desetitisíce korun.

Zástupci bank uvádějí, že by plánovaná změna přinesla férové nastavení pravidel. „Striktně vzato lze předčasné splacení hypotečního úvěru v průběhu fixace mimo zákonem stanovené výjimky považovat za nedodržení smlouvy ze strany klienta,“ uvedl Filip Hanzlík z České bankovní asociace (ČBA). Od roku 2019 přitom podle něj vzrostl počet předčasně splacených hypoték trojnásobně.

Podle Zemana ze serveru Bankovnipoplatky.cz by ale případná změna zákona mohla ulevit lidem, kteří nemovitost musí prodat. „Při prodeji zatížené nemovitosti, kterou je předčasně splácená hypotéka zajištěná, se nebude muset platit nic, pokud bude hypotéka trvat déle než dva roky,“ konstatoval Zeman. Novela podle něj naopak cílí na klienty, kteří hypotéku splácejí účelově bez vážného důvodu. Tito lidé totiž pouze spekulují na nižší úrok u jiné banky.

Je právní úprava dostatečná?

Finanční poradci doporučují s případným předčasným splacením hypotéky neotálet. „Druhou možností je refinancovat si hypotéku dopředu,“ uvedla finanční specialistka Veronika Hegrová. Klienti by si tedy měli od banky nechat garantovat současné podmínky, které by měli čerpat k datu fixace, kdy jim jedna hypotéka vystřídá druhou.

Podle Hanzlíka z ČBA se ale nynější poslanci kvůli blížícím se volbám již zřejmě ke schvalování této předlohy nedostanou. „Jsem toho názoru, že nově zvolená Poslanecká sněmovna se k této předloze dříve či později vrátí, a legislativní proces bude řádně dokončen,“ uvedl Hanzlík.

Podle poslance Václava Votavy (ČSSD), jenž stál v minulém volebním období u zrodu platného zákona o spotřebitelském úvěru, je současná právní úprava dostatečná. „Tehdy jsme reagovali na to, že banky žádaly po lidech, kteří chtěli předčasně splatit hypotéku z různých důvodů, nehorázné částky jdoucí do statisíců,“ uvedl pro Deník Votava.

„Jsem jednoznačně pro to, aby to zůstalo tak, jak to v současné době je,“ dodal.