Zelenskyj neprodal 17 milionů hektarů ukrajinské půdy jezuitům. Jde o další lež

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prý prodal 17 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy třem americkým GMO/chemickým společnostem. Ty údajně chtějí otrávit Evropu GMO plodinami a zvýšit úmrtnost, což má být tajný záměr jezuitů. Právě tento hoax se šíří v současnosti na sociálních sítích. Realita je samozřejmě jiná.