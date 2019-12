„Veřejné mínění není nic jiného než zrcadlový obraz toho, co se píše v dostatečně velkém agregátu médií,“ řekl na nedávné konferenci Forum Media analytik František Vrabel. Možná právě to je důvodem, proč se stále víc politiků uchyluje k šíření falešných zpráv (fake news) - získávají si tím ohlas a vliv.

Václav Klaus mladší. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Získat si mediální pozornost a ohlas v sociálních sítích šířením třeba i nepravdivé informace, proměnit takto získaný kapitál v politický vliv a doufat, že informace uvádějící věc na pravou míru neproniknou k tolika lidem jako původní nepravdivá konstrukce. To je politická strategie, která do určité míry opravdu vychází, jak na to upozornil právě František Vrabel, zakladatel a ředitel společnosti Semantic Visions.