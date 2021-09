Na důchody se loni vyplatilo více než 525 miliard korun, o deset let dříve byla vyplacená částka o 172 miliard nižší. V minulém roce tak důchodový systém v Česku skončil se schodkem 40,55 miliardy korun. Odborníci upozorňují na to, že soustava penzí pro budoucí důchodce nebude udržitelná, reformu důchodového systému ale zatím vláda nebyla schopna provést.

S dalším zvýšením důchodu mohou někteří důchodci počítat o začátku roku 2023. Za péči o každé vychované dítě by mělo rodičům přilepšit k důchodu částkou 500 korun. „Jedná se především o ženy, u nichž je průměrná výše důchodů o téměř 3000 korun nižší než u mužů,“ vysvětlila Maláčová.

Průměrný důchod tak nově bude odpovídat zhruba 43 procentům průměrné mzdy. V průměru od příštího roku průměry vzrostou o 5,2 procenta, po očištění od inflace by se tak jejich kupní síla měla podle ministerstva práce zvýšit o 3,2 procenta.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomněl, že valorizovaná složka důchodu kvůli vyšší inflaci oproti očekáváním vzroste a dosáhne průměrné hodnoty 505 korun. Dosud se počítalo s tím, že to bude pouze o 458 korun. „Průměrná výše starobního důchodu tedy v příštím roce poprvé v historii překoná psychologickou hranici 16 tisíc korun,“ uvedl Kovanda.

Všichni důchodci v Česku by si od ledna mohli polepšit minimálně o 650 korun. Další navýšení pak bude záviset na jejich odpracované době a výši odvodů. Průměrná penze by se měla zvednout celkem o 805 korun.

