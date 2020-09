Senioři nacházejí ve svých schránkách obálky s pěti rouškami a respirátorem. Dar od vlády, který je má ochránit před koronavirem. Někteří z nich ji ale ani nerozbalují a posílají ji zpět. Vadí jim údajná obava o jejich zdraví krátce před krajskými volbami i forma, v jaké jsou ochranné pomůcky doručované. Roušky i respirátory jsou často poškozené a nepoužitelné. Nejčastějším adresátem je přímo předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Seniorům roušky doručila Česká pošta | Foto: Profimedia

„Už mi přišla obálka. To, co je v ní, si ale na obličej nepoložím,“ sdělila Deníku Jarmila N. v narážce na to, že roušky nejsou sterilně balené, ale pouze volně vložené. „Obálka mi přišla s potrhanými rohy, tak ji ani neotevřu a rovnou ji pošlu zpátky Babišovi. Viděla jsem, že už to pár lidí udělalo, což se mi líbí. Nás si politici nekoupí,“ dodala rozčileně.