Tratě v Česku se chystají na rychlost 200 km/h. První trasa povede na jih Čech

Naděje na zlepšení svítá také na dálkových spojích mezi Prahou, Brnem a potažmo Ostravou. „Na vytíženém prvním koridoru je v závěrečné fázi modernizace úseku z Poříčí do Velimi, kde se aktuálně pracuje již pouze ve stanici Velim na rekonstrukci nástupiště a také obnově bran a stožárů trakčního vedení. Ve spojitosti s ní proběhnou v úseku denní výluky už pouze ve třech listopadových a jednom prosincovém termínu, modernizace bude kompletně hotová do konce roku,“ popisuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zároveň upozorňuje, že v letošním roce již žádné modernizační stavby na koridorech zahájeny nebudou. Naopak postupně budou otevírány úseky, kde je sice oficiální termín skončení stanovený na příští rok, ale dokončovací práce již nebrání provozu.

Podle nového jízdního řádu potrvá Pendolinem cesta z Prahy do Ostravy jen několik málo minut přes tři hodiny. To je oproti současnosti zrychlení o necelou půlhodinku. Stejně tak o desítky minut dorazí do cíle další spoje na trati. „Slovácký expres má plánovanou dobu jízdy z Prahy do Olomouce dvě hodiny a sedmadvacet minut, tedy o osmnáct minut méně než nyní,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Rychlejší spoje potvrzují i další dopravci. „Od 11. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, dojde ke zkrácení některých cestovních časů. Například mezi Prahou a Ostravou dojde ke zkrácení jízdní doby až o 13 minut,“ potvrzuje výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet Jakub Svoboda.

Zásadní krok v provozu na prvním koridoru ale nastane v první polovině příštího roku. Skončit by totiž měla rekonstrukce úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Od července tak mezinárodní vlaky směřující do Rakouska či Maďarska už nebudou jezdit přes Havlíčkův Brod na Vysočině, ale vrátí se zpět na první koridor. To přinese téměř půlhodinové zrychlení v úseku mezi Prahou a Brnem. „Cestovní čas se tak na této trase zkrátí o 26 minut na 2 hodiny 33 minut,“ upřesňuje Svoboda.

Do poloviny roku 2024 by podle Správy železnic měly skončit také stavební práce na modernizaci pardubického uzlu. Tím se cestování mezi Prahou a Moravou zase o něco zrychlí.

Rychleji, ale dráž

Cestování vlakem bude sice rychlejší, ale zároveň dražší. Kromě rekordní inflaci je to i z důvodu vysokých cen za trakční elektřinu. České dráhy chystají úpravu kilometrického ceníku, v průměru se bude jednat o 15procentní zdražení. „Úprava cen se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu, například Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek Traťových jízdenek region,“ podotýká Šťáhlavský. Cesta z Prahy do Brna tak vyjde na více než 400 korun, oproti současným 365 korunám.

Ceny jízdného směrem vzhůru upraví i RegioJet. „Ceny jízdného v tarifu RegioJet neupravujeme plošně, dochází však k průběžným úpravám cenových hladin na jednotlivých trasách. Mimo náš tarif je v našich spojích možné cestovat také s jízdenkami podle jiných tarifů, které postupně ohlašují změny cen. Příkladem může být tarif OneTicket, pro který již bylo ohlášeno zdražení o přibližně 15 procent,“ sděluje Svoboda.

Cestující mohou i po zavedení nového jízdního řádu a také oznámení o zdražení jízdného ušetřit. Musejí ale nakoupit jízdenky s dostatečným předstihem. Současné cena jízdenek Český drah, stejně jako jízdní řád, platí do 10. prosince, a to včetně předprodeje 60 dní. „Cestující si tak může zakoupit příslušné doklady za letošní ceny například na leden a únor. Platí to především pro časové jízdenky s delší platností,“ doporučuje Šťáhlavský.

Novinky v jízdním řádu od prosince 2022



V rekordním čase na jih Čech

Spoje EuroCity a InterCity zvládnou trasu Praha – České Budějovice za 1 hodinu 40 minut a z Prahy do Tábora za 59 minut. Opačným směrem budou o 2 minuty pomalejší. Zkrátí se také cesta mezi Prahou a Dunajským koridorem do Lince ze současných 4 hodin 17 minut na 3 hodiny 45 minut. V Linci jsou přestupní vazby na vlaky do Salcburku, Innsbrucku, Curychu, Villachu a do dalších míst jižní a západní Evropy.



Nové rychlíky na „čtyřce“

Na 4. koridoru pojedou také dva páry nových rychlíků Silva Nortica, které zajistí spojení Prahy a Vídně přes jižní Čechy a rakouskou oblast Waldviertel. Pár vlaků Wien FJB (9:00) – Praha hl.n. (14:12 / 17:46) – Wien FJB (22:55) bude jezdit denně a druhý pár vlaků Praha hl.n. (7:46) – Wien FJB (12:55 / 15:00) – Praha hl.n. (20:12) bude jezdit v celé trase o víkendech. Po zbylé dny v týdnu pojede v úseku Praha – České Velenice – Praha.



Rychleji na Moravu i zpět do Prahy

Slovácký expres a Svitava bude z Prahy odjíždět o 21 minut později a Valašský expres a vlaky EuroCity / InterCity Silesia nebo Cracovia pak o 13 minut později. O 9 minut později se posune odjezd vlaků SuperCity a InterCity Ostravan a Opavan, v Olomouci však budou tyto spoje již v podobných časech jako nyní.



V opačném směru z Moravy do Prahy se posouvají časy odjezdů a příjezdů řádově o jednotlivé minuty a krácení cestovních časů se pohybuje obvykle mezi 7 a 17 minutami, například spoje SuperCity Pendolino pojedou oproti současnému jízdnímu řádu do Prahy o 4 minuty rychleji (3 hodiny 13 minut), vlaky EuroCity / InterCity Ostravan, Silesia a Cracovia pojedou o 11 minut kratší dobu (3 hodiny 23 minut) a Slovácký expres z Olomouce do Prahy cca 14 minut rychleji (2 hodiny 34 minut). Vlaky Svitava z České Třebové do Prahy uspoří 14 minut (1 hodina 50 minut).



Nové zahraniční cílové destinace

Snáze na rakouské letiště Schwechat. Dopravce Regiojet v současné době jedná s brněnským magistrátem o výsledné podobě spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm Schwechat. Linka by měla být v pilotní provozu spuštěná už v prosinci.



České dráhy zavádí nový noční spoj Praha–Curych. Cestující budou moci využít komfortní lůžkové vozy včetně oddílů Deluxe s vlastním sociálním zařízením a sprchou, lehátkový vůz a místa k sezení a přepravu jízdních kol.



Dopravce České dráhy také rozšiřuje cestu na sever k Baltskému moři. Nově bude možné vyrazit až do Rostocku (severní Německo). Spoj zajistí pár vlaků EC 178 / 179 Berliner. Do Rostocku odjede z Prahy 6:25 hodin a do cílové stanice přijede v 13:19 hodin Spoj EC 179 bude odjíždět z Rostocku v 14:31 hodin a do Prahy přijede ve 21:35 hodin Na palubě nabídne obvyklé služby vlaků Berliner včetně restauračního vozu nebo přepravy jízdních kol.



Častěji do Žiliny na Slovensko

Prodloužením vlaků IC 520 / 521 Valašský expres (ČD) se zlepší nabídka spojení do a také ze Žiliny přes Valašsko. Dosavadní vlak IC 521 Valašský expres Praha – Vsetín pojede z Prahy nově jako vlak EC 223 v 17:15 hodin a ze Vsetína bude pokračovat do Horní Lidče, Púchova a Žiliny, kam přijede ve 22:29 hodin V opačném směru odjede ze Žiliny v 5:23 hodin a přes Púchov, Horní Lideč a Vsetín pojede do Prahy, kam dorazí v 10:45 hodin.



Snáze do Krakova

O další možnost se rozšíří současné přímé spojení Prahy a Krakova zavedením přímých vozů, které pojedou z Prahy na spoji EC 113 Silesia s odjezdem z Prahy hlavní nádraží v 6:15, které budou z Bohumína pokračovat na vlaku 213 Galicja (dosud vlak 301) s příjezdem do Krakova ve 13:16. V opačném směru bude tento spoj odjíždět ve 14:42 hodin (vlak 212 Galicja) a do Prahy přijedou přímé vozy na vlaku EC 112 Silesia ve 21:45 hodin.



Zdroj: České dráhy, RegioJet



Plán oprav a konec výluk na klíčových tratích



Postupně otevírané úseky:

Rekonstrukce úseku Poříčany–Velim (+ v části srpna oprava kolejí až po Kolín)

31. 8. skončila výluka traťových kolejí, do 1. 11. již pouze výluka staničních kolejí u rekonstruovaného nástupiště ve Velimi.

Dokončení stavby 12/2022, celkové náklady 4,6 mld. Kč.



Rekonstrukce stanice Přerov, 2. stavba (výhybna Dluhonice a traťové koleje na Přerov a Prosenice vč. přesmyku)

19. 8. skončila kolejová výluka, nyní dokončovací práce a přepojování na definitivní zabezpečovací zařízení.

Dokončení stavby 12/2022, celkové náklady 3,8 mld. Kč.



Modernizace trati Sudoměřice–Votice

Od 1. 9. dvoukolejný provoz (od 11. 12. rychlostí 160 km/h).

Dokončení stavby 12/2023, celkové náklady 6,7 mld. Kč.



Modernizace trati Soběslav–Doubí

Plně dvojkolejný provoz v celém úseku od 12/2022.

Dokončení stavby 05/2023, celkové náklady 4,8 mld. Kč.



Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice

Výluka části staničních kolejí v Praze-Radotíně do 12/2022.

Dokončení stavby 02/2023, celkové náklady 4,1 mld. Kč.



Modernizace trati Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko

Kolejová výluka skončí 12/2022 – od nového JŘ dvoukolejný provoz (regionální doprava + linka R19, dálková doprava Praha–Brno se z odklonu vrátí od 07/2023).

Dokončení staveb na traťových úsecích 04/2023, celkové náklady 6,3 mld. Kč.



Sanace náspu Březová nad Svitavou – Svitavy

Kolejová výluka skončila 26. 8. 2022.

Dokončení stavby 10/2022, celkové náklady 86 mil. Kč.



Rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí

Jednokolejný provoz mezi odbočkou Bezpráví a Brandýsem nad Orlicí skončí 12/2022. V 1. pololetí 2023 ještě dílčí výluky pro finální úpravy úseku.

Dokončení stavby 06/2023, celkové náklady 4,1 mld. Kč.



Rekonstrukce úseku Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice

Do 12/2022 výluka jedné koleje Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem, od nového JŘ již bez výluk.

Dokončení stavby 09/2023, celkové náklady 3 mld. Kč.



Zdroj: Správa železnic