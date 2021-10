Od testování jsou při mimoškolních aktivitách osvobozeny děti pouze mladší šesti let, dvanáctileté a starší po dvou týdnech od druhé dávky vakcíny či ty, které v uplynulých 180 dnech prodělaly koronavirus. Testy také nejsou nutné, pokud se akce účastní méně než 20 dětí. „Na běžných schůzkách s tím nemáme potíže, tam bývá dětí méně. Horší je to tam, kde se schází celý oddíl, třeba na víkendových výpravách,“ řekla Deníku mluvčí Skauta Barbora Trojak.

Rodiče nejraději volí testy z akreditovaných zdravotnických zařízení, na něž mají nárok zdarma. „Obvykle musí vzít dítě dříve ze školy, někam ho odvézt, a to ho třeba čeká několikrát týdně,“ řekl Deníku Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM). Ve velkých městech to není tak složité, ale z malých měst či vesnic je často čeká daleká cesta na testovací místa. Takové PCR testy platí sedm dní, antigenní 72 hodin. „Ministerstvo zdravotnictví se zaklíná tím, že děti mají testy zdarma, jenomže perioda testů zadarmo stejně nepokryje celé množství aktivit,“ uvedl Šejtka.

Některým dětem tak nezbývá nic jiného než využít samotesty, které již znají ze školy. Mají-li ale ve stejný den více aktivit, musí se „vyšťourat“ v nose před zraky vedoucích či trenérů vícekrát. Samotesty totiž platí pouze pro jednu konkrétní akci.

Podle Šejtky úředníci nařízením testů pořadatelům dětských akcí zbytečně přidělávají práci. „Myslíme si, že když už zrušili testování ve školách, mohli by ho zrušit i u nás,“ tvrdí. ČRDM chtěla projednat s úředníky testování již v srpnu, ti se s jejími zástupci ale tehdy nebavili. Podobnou zkušenost má i Deník, také jeho dotazy k testování při mimoškolních činnostech dětí nechalo ministerstvo zdravotnictví bez odpovědi.

Chaos v pravidlech

Rodiče se přitom často v tom, jak je to s povinností testovat, vůbec nevyznají. Podle jejich nářků na různých sociálních sítích na tom častokrát nejsou o moc lépe ani vedoucí kroužků a sportovních oddílů a jednot. „Z jejich řad zaznívají otázky, co mají vlastně dělat,“ potvrdil pro Deník mluvčí České unie sportu Jiří Uhlíř. „Stát bohužel veřejnost neinformuje. Ani s námi to nijak nekonzultoval, takže mnozí předsedové sportovních klubů byli překvapeni,“ posteskl si Uhlíř.

Špatný výklad pravidel se přitom organizacím pracujícím s dětmi může výrazně prodražit. Subjektům, které by na své akce vpustily děti bez negativních testů, mohou hrozit drastické pokuty. „Teoreticky může být sankce ve správním řízení až tři miliony korun,“ řekla Deníku mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Hygienici obvykle podnikají kontroly namátkově, nebezpečí pořadatelům kroužků může hrozit i od nespokojených rodičů, kteří mají strach o své děti. „Stává se, že i oni nám podávají podněty, na jejichž základě se vydáváme na kontrolu,“ podotkla.

Někteří vedoucí přitom podle zkušeností Šejtky z ČRDM nebezpečí podceňují. „Organizátoři nad tím někdy ze zoufalství mávnou ruku a rezignují, a řeknou rodičům, ať podepíší čestné prohlášení, že dítě je negativní, a je jim jedno, odkud tu informaci sehnali,“ uvedl. Takové prohlášení ale stačilo pouze v prvních zářijových dnech jako potvrzení, že dítě prošlo s negativním výsledkem testováním ve škole. Ty se nyní již neprovádějí.

Dobrou zprávou podle Šejtky je alespoň to, že si úředníci již ošidnost vzniklé situace začali uvědomovat. „Vidím naději v tom, že se s námi o tom už baví. Ke změně by mohlo proto dojít už před volbami, možná v příštím týdnu,“ dodal.