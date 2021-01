Část politiků včetně prezidenta Miloše Zemana se s tím nemůže smířit. Hlava státu proto daňový balíček odmítla podepsat a tento úkon Miloš Zeman přenechal šéfovi Poslanecké sněmovny. Prezident ale v dopise šéfovi dolní komory použil formulaci, že mu zákon „vrací k dalšímu postupu“, což někteří politici i právníci označili za veto, kvůli kterému by o zákonech měla ještě jednou jednat sněmovna.

Není tak vyloučené, že daňový balíček nakonec bude posuzovat ústavní soud. Ve Sbírce zákonu ale na konci roku balíček vyjde a platit začne hned od ledna. Co tedy obnáší velká daňová rošáda roku 2021? Deník pro vás připravil přehled některých hlavních daňových měn, a to jak pro zaměstnance, tak OSVĆ a firmy.

Zrušení superhrubé mzdy

Od ledna 2021 se všem zaměstnancům bude patnáctiprocentní daň počítat už nikoli ze základu superhrubé mzdy (tedy z hrubé mzdy navýšené o odvody zaměstnavatele), ale ze základu v podobě klasické hrubé mzdy. Nyní zaměstnanci fakticky platili 20,1 procenta. Nově to bude 15 procent z hrubé mzdy a u výdělků na 140 tisíc korun měsíčně bude daň 23 procent.

Vyšší sleva na poplatníka

Nyní je daňová sleva na poplatníka 24 840 korun ročně, po zásahu senátorů se zvýší na 27 840 korun v roce 2021 a na 30 840 v roce následujícím.

Hrubá mzda Čistá mzda v roce 2020 Čistá mzda v roce 2021 Čistá mzda v roce 2022 15 000 12 405 13 350 13 350 20 000 15 850 17 120 17 370 25 000 19 295 20 820 21 070 30 000 22 740 24 520 24 770 35 000 26 185 28 220 28 470 40 000 29 630 31 920 32 170 50 000 36 535 39 320 39 570 100 000 71 000 76 320 76 570 140 000 98 586 105 909 106 159

Pozn: orientační výpočet pro poplatníka jednotlivce, s novou výší slev na poplatníka, ale bez dalších slev, především na děti. Jaká bude nová výše vaší konkrétní mzdy?

Spočítejte si to zde:

Školkovné a bonus na dítě

Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné) může dosáhnout za rok 2021 maximálně 15 200 korun (pro rok 2020 – což je důležité při jarním daňovém přiznání - je limit 14 600 korun). Částka školkovného se jako vždy odvíjí od minimální mzdy. Nárok na výplatu daňového bonusu na dítě vzniká po dosažení příjmů na úrovni šestinásobku minimální mzdy.

„Za rok 2020 to je 87 600 korun, měsíčně poměrná část příjmů od zaměstnavatele ve výši 7 300 korun, ale pro rok 2021 je to roční částka ve výši 91 200 korun, měsíčně od zaměstnavatele 7 600 korun. Rozhodné jsou pouze příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová expertka KODAP.

Stravovací paušál

Firmy mohou (ale nemusejí) svým zaměstnancům od ledna místo papírových či elektronických stravenek začít dávat nezdaněný příspěvek na stravování, a to ve výši cca 1500 korun měsíčně.

Odpočty z hypoték

Lidé si i v roce 2021 budou moci uplatňovat odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení. Ale dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 tisíc korun na 150 tisíc korun. Na nemovitosti obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 tisíc korun, a to včetně pozdějšího refinancování.

Prodej nemovitosti bez daně

Z pěti na deset let se prodlužuje doba (takzvaný časový test), po kterou musíte nemovitou věc vlastnit (a není určená k vlastnímu bydlení), abyste při jejím prodeji neplatili daň z příjmů. Zároveň vzniká i důležitá výjimka.

„Novinkou je možnost osvobození tohoto příjmu, i když neuplyne časový test, a to v případě, že poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Tato možnost osvobození doposud platila zejména pro prodej domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště méně než 2 roky před prodejem,” dodává partner PwC a daňový expert Tomáš Hunal. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky.

Levnější nafta, dražší kuřivo

Spotřební daň z motorové nafty klesne od ledna skoro o 1 Kč na litr. Než se to však projeví u čerpacích stanic, bude podle ekonomů trvat i několik měsíců. Naopak se razantně zvýší spotřební daň z cigaret: v roce 2021 to bude o deset procent a pak dva roky o pět procent. Krabička běžného kuřiva by tak měla stát v roce 2021 přibližně o osm korun více.

Dluhopisy bez daní

Rozšíří se osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.