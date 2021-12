První díl seriálu naleznete zde:

Nejčastější fámy o očkování na covid: Může za neplodnost, způsobuje rakovinu

Celý tento týden se Deník bude věnovat nejčastějším tvrzením o covidových vakcínách. Právě očkování je totiž předmětem nejvíce často navzájem se vylučujících tvrzení, která kolují po sociálních sítích.

Deset fám, které pečlivě vybrali reportéři Deníku, specializující se na dezinformace, představíme v šesti dílech. Páchají lékaři a zdravotní sestry sebevraždy, protože se nechtějí podílet na obřím spiknutí? To je tvrzení, které rozebíráme dnes.

Tvrzení číslo 7

Zdravotní sestry a lékaři rezignují či páchají sebevraždy. Nechtějí se již podílet na řízené genocidě a spiknutí elit.

Verdikt Deníku: lež

Vysvětlení:

Nedávno se na internetu objevil příběh o zdravotní sestře ze slovinské Lublaně. Tam měl vypuknout velký skandál. Údajná zdravotní sestra měla podat výpověď ze svého pracoviště na univerzitním zdravotnickém centru poté, co jí měla dojít trpělivost vlivem spiknutí, kterým je očkování opředeno.

Na kameru ve videu údajně ukázala tři typy lahviček s očkovací látkou s kódy, které buď obsahovaly placebo, vakcínu s technologií mRNA, nebo látku obsahující onkogen. Dále zpráva specifikovala, co se stane osobám, které se druhou a třetí dávkou vakcíny nechají naočkovat. Server Manipulátoři.cz však upozorňuje, že na videu žádná zdravotní sestra nevystupuje, od tvrzení se rovněž distancovala nemocnice.

Rovněž se objevila obdobná informace, avšak o sebevraždě německého lékaře z německé Kamenice, který měl v dopise na rozloučenou napsat, že se odmítá dál podílet na genocidě vakcinací. Lékař sebevraždu doopravdy spáchal. Podle serveru Fakticke.

Info však žádný dopis na rozloučenou nikdo nenašel, informaci popřela jeho klinika i město. Lékař naopak v létě očkování veřejně podpořil.Je možné, že někdo dává kvůli covidu výpovědi, ale nevíme o tom.

S využitím informací serveů Manipulátoři.cz a Fakticke.info.

Otázky čtenářů

Email:

Dobrý den paní redaktorko Mejzrová, mohla byste se vyjádřit k tomu, co před lékařskou komorou říká MUDr. Soňa Peková? Jde mně hlavně o nežádoucí účinky vakcíny Pfizer. Tímto článkem ve vašem deníku.cz a dalším pokračováním sledujete co? Přesvědčit lidi, že vakcína je bezpečná, a tím, že vše kolem, co se píše za konspirace a říká, je lež a tím, aby se všichni nechali otečkovat? Jakým informacím vlastně lidi mají důvěřovat, když lže i naše vláda a neinformuje o všem pravdivě. Prosím z jakých zdrojů jsou vaše informace a tvrzení v článku? Děkuji za odpověď. S pozdravem Milan.

Včasná léčba pomocí ivermektinu? Nové zaklínadlo antivaxerů, ale opřené o lži

Odpověď Deníku:

Vážený pane Milane, možné vedlejší účinky vakcíny opravdu mají. Nejčastěji jde o bolest či otok kolem vpichu, bolest hlavy, teplotu, nevolnost, závrať, zimnici, horkost či únavu. Vážnější potíže jsou tu taky, ale jsou vzácné a často souvisí s jinými nemocemi. Každopádně jejich riziko je nesrovnatelně menší než riziko těžkého až fatálního průběhu covidu, což dokazují česká i světová čísla. Vedlejší účinky se celosvětově sledují a zdravotníci je musí hlásit. Redakce Deníku je nechce zlehčovat ani popírat a budeme se jim věnovat i ve větším textu příští týden. Vycházíme ze zdrojů certifikovaných světovou zdravotnickou organizací, od SÚKLu, články zdrojujeme, na webu často i s odkazy. A co seriálem sledujeme? Chceme lidem ukázat, co z tvrzení kolujících v éteru o covidu je pravda a co lež. Děkujeme Vám za zájem, redakce.

