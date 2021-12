Česko má zřejmě druhý případ varianty omikron. Objevil se v rodině nakažené ženy

ČTK

V Česku je zřejmě druhý případ výskytu koronavirové varianty omikron, a to v rodině ženy z Liberce, u které se tato varianta viru na konci listopadu v ČR potvrdila jako první. V pořadu Pressklub na Frekvenci 1 to dnes řekla náměstkyně ministerstva zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Podle ní by nemělo jít o závažný průběh onemocnění. Bližší informace neměla k dispozici. Mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová ČTK řekla, že informaci o druhém případu omikronu nemá k dispozici.

Testování na koronavirus | Foto: ČTK