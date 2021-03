"Je potřeba opatření zpřísnit," upozornil na tiskové konferenci premiér. "Pokud opatření nezpřísníme, tak nás příští dva nebo tři týdny čekají obrovské problémy ve zdravotnictví, které funguje na pokraji sil," dodal na konto dalšího vývoje.

Jaká opatření Česko zavede Babiš nekonkretizoval, dá se však očekávat návrat k těm z takzvané první vlny. "Čekají nás pekelné dny z hlediska zdravotnictví," zdůraznil premiér. "Když mluvíme o lockdownu, je to o tom, aby lidé skutečně minimalizovali kontakty. Je to relativně jednoduché, ale chápu, že pro ty lidi je to složité," dodal.

Právě o tvrdém lockdownu, k němuž vládu opakovaně vyzývali někteří odborníci i šéf odborářů Josef Středula, Babiš jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Izrael ho totiž kvůli nekontrolovanému šíření viru zavedl již dříve.

Zpřísnění se pravděpodobně dotkne také zaměstnanců jednotlivých firem. „Tvrdě budeme vyžadovat od zaměstnavatelů, aby kontrolovali nošení roušek,” oznámil Babiš s tím, že firmy budou také muset pravidelně testovat - zřejmě čtyřikrát za měsíc. Ministerstvo zdravotnictví chce, aby na tyto testy přispívaly zdravotní pojišťovny, které by hradily by až 60 korun za test.

Otázka škol

Podle Babiše je v současnosti vyloučen návrat části žáků do škol, ke kterému mělo dojít na začátku března. „Byl předpoklad, že se 1. března vrátí poslední ročníky do škol, ale v této situaci - i když testy dorazí - to není možné, situace je extrémně vážná,” uvedl.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se na středečním ranním jednání hovořilo i o možnosti uzavření dosud otevřených mateřských a základních škol. "Dlouhodobě upozorňuji na to, že školy nesou náklady brždění epidemie víc, než je nutné. Budu rád, když konečně i další členové vlády pochopí, že školy se mají zavírat jako poslední. Není možné nezavést povinné testování a nošení ochranných pomůcek ve firmách a omezovat zase a znovu pouze školy," prohlásil Plaga.

Nouzový stav

Vzhledem k aktuálnímu vývoji bude vláda usilovat o další trvání nouzového stavu. „Počítáme s páteční schůzí sněmovny o pandemickém zákoně. Kompetenci v rámci pandemického zákona jsou ale nedostatečné. Proč jsme to nevěděli? Protože predikovat vývoj pandemie je složité a i to, jak k tomu lidé přistupují,” konstatoval Babiš.

Vláda tak odpoledne bude jednat s opozicí o tom, aby žádost o nouzový stav odsouhlasila.

Babiš odmítl odpovědět na otázku, kdo za stávající situaci může. „Kdo za to může? To bych nechal na odbornících a médiích,” reagoval. Později však za viníky označil lidi, kteří nedodržují opatření.

Premiér zároveň apeloval na veřejnost, aby brala situaci vážně. "Prvního března to bude rok od začátku pandemie a bohužel to vypadá, že na výročí bude ta situace absolutně nejhorší za celé období tohoto dramatického roku, který máme za sebou," nechal se slyšet Babiš, který za řešení znovu označil očkování.

"Máme 174 očkovacích míst, je dohodnuté, že se od prvního března otevírá kategorie nad sedmdesát let a také budeme očkovat učitele,” nastínil budoucí postup předseda české vlády.

Na tiskové konferenci Babiš rovněž potvrdil, že v Česku je vedle britské mutace i ta jihoafrická.