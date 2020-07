Česko se připravuje na další silné bouřky. Výstraha platí do půlnoci

Do České republiky dorazí v neděli další bouřky. S sebou mohou přinést silný vítr i krupobití. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického úřadu. Ta platí od nedělního poledne až do pondělního rána a vztahuje se na většinu území Česka.

Bouřka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Vraný