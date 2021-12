Podle předsedy Společnosti pro výživu Petra Tláskala dělají konzumenti menším zájmem o brambory, které obsahují vitamín C a vlákninu, velkou chybu. Ale přičítá to i moderní době a snaze a rychlé vaření. „Rýže se zpracovává snáz, navíc ji dnes koupíte předvařenou. Takže ji stačí hodit do vody, a je to za chvíli hotové, zatímco brambory se nejprve musí oškrábat,“ konstatuje Tláskal.

Průměrná mzda stoupla. Dvě třetiny zaměstnanců na ni ale nedosáhnou

Zdroj: DeníkStatistici ze zjištěných čísel vyvozují, že se na přístupu lidí k potravinám podepsala koronavirová krize. „Meziroční změny ve spotřebě potravin v porovnání s předcovidovým obdobím dokládají zájem obyvatel zásobit se preventivně během nouzového stavu některými potravinami s delší trvanlivostí,“ řekla Renata Vodičková z ČSÚ.

Podobně to vidí i známý televizní kuchař Roman Vaněk. Větší zájem o rýži, která se dá jako příloha použít k řadě různých jídel, podle něj způsobili hlavně politici a jejich často se měnící koronavirová pravidla. „Lidé se neměli o co opřít, proto se logicky zásobili suchými potravinami, které vydrží nejvíc,“ řekl Vaněk Deníku.

Více zeleniny i ovoce

Statistici však z covidového roku 2020 přinesly i vysloveně dobré zprávy. Výrazně více než dřív lidé loni nakupovali zejména čerstvou zeleninu. Na průměrného Čecha jí připadalo o 6,2 kilogramu více než v předcházejícím roce. Rostl také zájem o ovoce, kupříkladu jablek se spotřebovalo v průměru o téměř tři čtvrtě kilogramu více. Přesně o kilogram také stoupla průměrná spotřeba jižního ovoce. Lidé tak v době covidu začali řešit i zdravý životní styl.

Extrémně drahá nadílka: Vánoce Češi neošidí, v půjčkách jsou ale opatrní

„Obecně se v poslední době slovo výživa skloňuje čím dál více. Mezi pacienty v ambulancích vidíme, že o těchto tématech bývají informovanější, a začínají podle nich řídit i své stravovací zvyklosti,“ řekl předseda České asociace nutričních terapeutů Martin Krobot.

Jasná čísla však statistici mají ke spotřebě nápojů. Méně těch nealkoholických než loni se spotřebovalo naposledy v roce 2001. Ještě více klesla spotřeba u alkoholu. „Spotřeba piva meziročně poklesla o šest litrů na 140 litrů na obyvatele, u vína o půl litru na necelých 20 litrů,“ uvedl Radek Matějka z ČSÚ. V přepočtu na stoprocentní alkohol byla nižší spotřeba než loni naposledy dokonce již v roce 1996.