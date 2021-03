Evropským firmám dohoda otevírá dveře na čínský trh a slibuje také omezení vynuceného transferu technologií a povinnosti zakládat společné podniky s čínským kapitálem. Zajímavá je i pro automobilový sektor či výrobu zdravotnických zařízení. Evropský trh je pro čínské firmy naopak lákavý především v oblastech IT technologií, telekomunikace, či logistiky.

Pomůže smlouva s Čínou českým podnikům?

Uzavření smlouvy těsně před nástupem nového prezidenta USA do funkce i finální ústupky, na které Čína přistoupila, ale vzbuzují otázky. Jak se nová investiční dohoda dotkne evropského a českého trhu? Jaké výhody z ní pro naše firmy plynou? Jak se zavedení dohody dotkne samotných evropských spotřebitelů? Je možné od Číny očekávat dodržování pravidel pro férovou konkurenci a rovnost před zákonem?

Jaké jsou dosavadní zkušenosti českých firem s podnikáním v Číně? Jak se podepsání dohody s Čínou promítne do evropsko-amerických vztahů a neměla by Evropská unie koordinovat svůj postup vůči Číně s novou administrativou prezidenta USA Joa Bidena? Řeší dohoda i důležité otázky v oblasti ekologie a ochrany klimatu? A pomůže tato dohoda státům Evropské unie k překlenutí ekonomických problémů v důsledku pandemie COVID-19?

Debata

O tom všem byla další online debata z cyklu Café Evropa. Debatu pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník, kteří debatu přenášel na na svém Facebooku, tak i webu.

Vzhledem k aktuálním opatřením se debata konala online na Facebooku a to 24. února 2021, od 17:30 do 19:00. Diskutovali s Vámi: Martina Tauberová, náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, MPO ČR, Vanda Markovic, vyjednavačka v oblasti investic, Generální ředitelství TRADE, Evropská komise, Ivana Karásková, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky a moderátorem bude Ondřej Houska z Hospodářských novin.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy s debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.