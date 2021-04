„Situace se vyvíjí postupně a intenzivně pracujeme na tom, abychom se mohli vrátit do normálního života. Tak, jak bude přibývat očkovaných, bude možné častěji využít výjimku z testování, které bude jinak povinné. Snažíme se, aby byla výhledová rozvolňování řízená,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministerstvo podle něj dokončujeme strategii surveillance, která bude zajišťovat včasné varování před novou mutací.

Úspěšně se rozběhla registrace chronicky nemocných k očkování. „Doposud se zaregistrovalo 40 tisíc lidí, z toho je více než polovina v kategorii 60–69 let. Chronicky nemocní se mohou dále očkovat u svých praktických lékařů," řekl na tiskové konferenci Blatný (za ANO).

Přednostní očkování dalších skupin

Ministr zároveň zmínil, že v týdnu po Velikonocích bude spuštěna registrace k očkování další věkové skupiny, tj. 60 a více let.

V pondělí ministerstvo spustí i očkování takzvané superkritické struktury. „Jde o malou skupinu, zhruba 9000 osob, ale zaměstnaných na té nejrizikovější práci – policisty či hasiče. Pravděpodobnost nákazy je u těchto lidí 80 procent a o ně si nemůžeme dovolit přijít.

Počty dávek vakcín

Do Česka dosud podle Blatného dorazilo 1,8 milionu dávek vakcíny. „V dubnu očekáváme přes milion dávek vakcíny Pfizer, téměř 140 tisíc dávek Moderny a okolo 200 tisíc od AstraZeneca, ale toto množství bude ještě potvrzeno," řekl Blatný. V dubnu také dorazí vakcína od společnosti Johnson & Johnson, a to kolem 40 tisíc dávek.

„V dubnu se snad dostaneme na tři miliony podaných dávek,“ uvedl. V červnu bude podle Blatného alespoň jednou dávkou naočkováno 60 procent až 70 procent populace.

„Patříme k zemím, které nejlépe hospodaří s očkovací látkou. Poměr mezi dodanými a podanými dávkami se v Česku blíží 90 procentům. Z této tabulky vycházíme jako čtvrtí v pořadí," řekl Blatný.

Kompenzační vyhláška

Ministerstvo připravilo také novelu kompenzační vyhlášky. „Nelůžkovým poskytovatelům péče přináší navýšení kompenzací. Maximální odměna na jednoho zdravotníka je 75 tisíc korun a týká se i Zdravotnického záchranného systému,“ uvedl Blatný (za ANO).

Zároveň poděkoval za dodržování protiepidemických opatření. „Díky tomu se nám daří dostávat epidemii pod kontrolu. Poprosím vás, abychom v dodržování ještě vytrvali. Chceme je udržet tak, jak jsou nastavená minimálně na dobu po Velikonocích a budeme o tom jednat i v Poslanecké sněmovně," řekl Blatný.

Návrat žáků do škol

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na tiskové konferenci uvedla, že jednala s jednotlivými sektory o nastavení pravidel pro rozvolňování. Hlavním tématem je podle ní návrat žáků do škol, především do mateřských škol a na první stupně základních škol.

„Testovat se budou dvakrát týdně antigenními testy a jde nám o to, aby byly děti v bezpečí a nedocházelo k šíření nákazy ve školách,“ objasnila. „Jednali jsme i s výrobními podniky, kulturou, sportem a dalšími. Podmínky budou definovány pro jednotlivé sektory.“ Na termínu návratu do škol se příští týden dohodne s ministerstvem školství, odhaduje ho na druhou polovinu dubna, termín je předběžně stanoven na 12. dubna.

Nový systém PES

Hlavní hygienička zmínila i nový systém PES, který by měl být představen už před Velikonocemi. Celý systém podle ní musí dojít důkladnou revizí. „Posunuli jsme se dál v očkování a změnila se i situace v testování. Teď to nazýváme protiepidemický systém, bude to formou tabulky. Musíme do toho ale zanést jiné parametry. Dalším kritériem bude incidence na 100 tisíc obyvatel, uvažujeme i o procentu pozitivity testů, ale jen těch, které jsou odebírány z diagnostického důvodu,“ vysvětlila. Podle ministra Blatného bude vizuálně podobný předchozímu protiepidemickému systému.

„Teď bojujeme s jiným virem, proto například ten index nebude použit stejně a budeme používat standardní parametry,“ dodal ministr.

Hygienička rovněž zmínila i možné výjimky pro očkované. „Uvažujeme o tom, ale až bude očkovacích látek dostatek a každý se bude moct nechat očkovat. V systému počítáme až nejrozvolněnějším stupni, že očkované osoby budou nad počet omezení u hromadných akcí,“ doplnila Svrčinová.

Žádání o nouzový stav

Od začátku epidemie loni v březnu zemřelo 25 450 lidí s prokázaným koronavirem, z toho zhruba 18 procent tento měsíc. V nemocnicích bylo ve středu 8123 lidí s covidem. Je to druhý nejnižší počet od začátku letošního března. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Poslanci dnes projednají další vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Menšinový kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně získá podporu komunistů. Není ale jisté, zda kývnou na celých 30 dnů do úterý 27. dubna, jak chce vláda.

„Uzávěra okresů je hlavním důvodem, kvůli kterému budeme žádat o prodloužení nouzového stavu. Ostatní lze zajistit pandemickým zákonem. Když se vše bude vyvíjet tak, jak si přejeme, uvolnění pohybu by mohlo nastat po Velikonocích,“ řekl Blatný.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí.

Vládní představitelé uvádějí, že přísná opatření je třeba udržet ještě aspoň o Velikonocích, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Potrvá nejméně 175 dnů. Loni na jaře trval stav nouze kvůli koronavirové krizi 66 dnů.