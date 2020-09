„My jsme se shodli, že nejdůležitějším úkolem je zajistit kapacity nemocnic, při jakémkoliv scénáři vývoje epidemie," řekl na úterní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

Dále zmínil chytrou karanténu. „Je důležité, aby pozitivně testováni byli do 24 hodin trasováni, což teď v Praze a středních Čechách nefunguje. Co nejdříve musí být také zařazen program sebereportování," dodal. Opět zdůraznil roli Ústředního krizového štábu, který má být můstkem mezi ministerstvem a kraji.

Prymula označil za svůj základní úkol nejprve stabilizovat stávající epidemiologickou situaci. "Tento úkol není jednoduchý, ale udělám pro to vše. Na druhou stranu nejsem spasitel a určitě bych to nezvládl bez pomoci všech," uvedl Prymula.

„Apeluji na to, abychom zapomněli politické půtky a různé animozity a vydrželi alespoň pár týdnů spolupracovat, protože situace není příznivá," dodal nový ministr.

Lidé podle něj vidí čísla, která je matou. „Ano, opravdu jednotlivá čísla nejsou důležitá, důležité jsou ty trendy," dodal s tím, že přestože čísla po víkendu jeví jako příznivá oproti minulému týdnu, tak nás to určitě nemůže nemůže ukolébat.

„Realitu uvidíme nyní v úterý, ve středu a ve čtvrtek, ale hlavně tu realitu vidíme na počtu hospitalizací a počtu úmrtí," informoval Prymula. „Jakékoliv opatření, které provedeme, se prokáže až za 10 dní," vysvětlil.

Nutná opatření

Dodal, že jako ministr nebude dělat opatření, která by handicapovala ekonomiku, byť jsou jednodušší. Lidé si musí vzít za své, že mají spolupracovat „Některá opatření ale dělat musíme. To nejcitlivější je v tuto chvíli zavření škol. To si ale nikdo nepřeje," řekl také nový ministr zdravotnictví. Nebudou se zavírat první stupně, pokud to bude možné, o ostatních se diskutuje.

„Každopádně bychom chtěli apelovat na ředitele škol, aby v tomto týdnu využili pátek na ředitelské volno. Vznikl by čtyřdenní prostor, který by mohl zabránit přenosu,“ dodal.

Prymula rovněž uvedl, že nejde o to, aby ministerstvo něco zakazovalo, ale aby si všichni lidé uvědomili, že by se po určitou dobu neměli stýkat. „Hromadné akce budou muset být omezeny, tak jak to dělají ostatní země. My jsme se rozvolnili nad rámec Evropy. V tuto chvíli v opatřeních Evropu doháníme.“

Otevírací doba barů se zřejmě zkrátí

Informoval, že v příštích dnech zřejmě vláda dál omezí otevírací dobu restaurací a barů. Zavírat by měly ve 22:00 namísto nynějších 24:00.

„Co se týká omezení, není daleko doba a hovořím tím v dnech a hodinách, kdy by se měla omezit doba na deset hodin. Další opatření se týká masových akcí a tam se to týká hranice - může to být sto osob pro venkovní prostředí a padesát pro vnitřní. Mohou tam být výjimky pro určité akce, kde to riziko není tak velké,“ dodal.

Nouzový stav není v plánu

Uvedl, že některých akcí se to však týkat nebude. „Jsou i akce kulturní, které nemají příliš vysoké riziko. Největší riziko je na akcích, kde lidé v krátké vzdálenosti konzumují nejen alkohol." Dále zmínil, že ukázněnost v Německu je o mnoho vyšší.

Zatím se podle svých slov nechystá vyhlásit nouzový stav. „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání, jestli mohou být vyhlášená opatření bez nouzového stavu. A u většiny to vypadá, že ano. Takže zatím ne, ale upozorňoval jsem, že se to může stát,“ vysvětlil.

Dodal, že jako nový ministr nehodlá dělat personální změny a bude pokračovat v projektech, které bývalý ministr Vojtěch rozpohyboval.

Krizové řízení

„Pan profesor Prymula bude mít hlavně za úkol krizové řízení," řekl už na pondělní tiskové konferenci Babiš. Vydaná opatření navíc musí být podle Prymuli jednoznačná a srozumitelná.

Prymula působil jako prorektor a rektor Vojenské lékařské akademie. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na imunizaci a vakcíny. Působil v řadě řídících funkcí, v letech 2009 až 2016 zastával post ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové, v letech 2017 až 2020 byl náměstkem ministra zdravotnictví ČR.

Kvůli pandemii koronaviru se v březnu stal předsedou Ústředního krizového štábu vlády ČR. Některá jeho vyjádření však vyvolala velkou pozornost. Například, když 22. března hovořil o možnosti dlouhodobého uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou.

Od června je pak vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

