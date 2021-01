„Když jsem k vám promlouval před rokem, tak jsem netušil, co nás čeká. Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie koronaviru s sebou přinesla největší krizi za posledních třicet let,“ začal své vystoupení premiér, podle kterého koronavirová pandemie dokázala, že způsob života, který jsme brali jako samozřejmost, tak samozřejmý není.

Zmínil všechny skupiny obyvatel, kterých se opatření dotkla, především ale živnostníky. „Dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost,“ uvedl.

Schodkové rozpočty Babišovi podle jeho slov „bytostně vadí“. „Ale s tím se vyrovnám, protože vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme,“ dodal předseda vlády. „Daleko hůř se vyrovnávám s lidskými ztrátami.“

Problémy, kterým jeho vláda musela čelit, byly podle Babiše netušené. „Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili. Uplynulých 12 měsíců nám také hodně dalo, i když si to možná ještě neuvědomujeme,“ uvedl.

Hrdinové mezi námi

„Jen málokdo tušil, kolik mezi námi žije neznámých hrdinů. Třeba první žena, co si sedla k šicímu stroji a ušila první roušku. První člověk, kterého napadlo zorganizovat nákupy pro seniory a doručit je k nim domů. První člověk, kterého napadlo uvařit jídlo pro lékaře a sestřičky v první linii a dovézt jim ho. První člověk, kterého napadlo začít vyučovat děti distančně. První člověk, kterého napadlo vysílat kulturní představení online a ukázat lidem, že nejsou sami. A ti lidé to udělali prostě proto, že měli dobrý nápad a protože to chtěli udělat. A inspirovali pak další a další, kteří jejich nápady dál šířili a vylepšovali,“ vyjmenoval premiér.

Krize podle Babiše přinesla i některá pozitiva a pomohla Čechům ukázat, co je v životě důležité. Lidé podle něj během krize konečně ocenili práci prodavaček, řidičů, poštovních doručovatelek, ale především lékařů a sestřiček. „Myslím, že spousta z nás si také uvědomila, jak důležití jsou lidé, které jsme možná i přehlíželi - pečovatelky v domovech seniorů, personál v nemocnicích, laboranti či zaměstnanci hygienických stanic,“ doplnil.

Období pandemie podle předsedy vlády také ukázalo, že je možné pracovat a podnikat přes internet nebo že i v době pandemie mohou vzniknout nové firmy, které mají co nabídnout nejen naší zemi, ale i celému světu. „Krize je totiž příležitost. Je to výzva, jak dostat ze sebe to nejlepší. A to se také stalo,“ podotkl.

„I přes veškeré negativní zprávy, přes všechny zbytečné hádky a konflikty se ukázalo, že pro naše občany těžké chvíle znamenají obrovské nesobecké nasazení, pocit sounáležitosti, vzájemné pochopení a respekt. Solidarita a nezištná pomoc – to byla naše hlavní zbraň v boji proti nemoci,“ uvedl Babiš a poděkoval všem, kteří se na boji proti pandemii podíleli, i těm, kteří dodržují opatření.

Během druhé vlny pandemie podle premiéra již nebyla vidět taková sounáležitost a solidarita, jako na jaře. „Stále chci věřit tomu, že přes veškeré rozdíly v názorech se na těch základních a podstatných věcech dokážeme shodnout,“ vyjádřil naději a doplnil, že názory nelze dělit na ty správné a špatné a je nutné vést dialog.

Vakcína jako naděje

Přes nepříznivý vývoj epidemie, kdy podíl nakažených na počtu provedených testů roste, stejně jako krizový index podle systému PES, vidí Babiš záblesk naděje. Tou je podle něj očkování. „Na závěr minulého roku jsme začali očkovat vakcínou od firmy Pfizer BioNtech. Této vakcíny jsme objednali osm milionů kusů pro čtyři miliony obyvatel,“ uvedl.

Všechny vakcíny vláda objednává od Evropské unie a očkování by mělo být nakonec dostupné pro všechny obyvatele České republiky. Vakcinace je podle něj jednou z největších výzev nového roku. „Budeme muset během velmi krátké doby proočkovat lékaře, sestry, prostě všechny složky státu, které bojují proti té zákeřné nemoci. A současně i ty nejohroženější skupiny obyvatelstva, hlavně seniory,“ soudí premiér.

„Očkování je cesta k normálnímu životu, ale ta cesta bude dlouhá. A dřív, než dojdeme na její konec, tak vás znovu žádám, abyste omezili kontakty s přáteli a známými, než se populace nechá proočkovat. Těch několik týdnů nebo měsíců, kdy zatneme zuby, není tak velkou obětí v porovnání s pár lety života, o které mohou přijít naše babičky a dědečkové,“ dodal.

„Věřím tomu, že si za pár měsíců řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně jako v minulosti jiné. Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm. Proto hleďme do nového roku 2021 s optimismem a nadějí. Tak šťastný nový rok vám všem a hlavně hodně zdraví. To je to nejdůležitější,“ uzavřel Babiš.