Už od července se je na základně americké námořní pěchoty v Pendletonu učí ovládat dvě skupiny českých vojáků. „Několikaměsíčního výcviku se v USA účastní létající personál a pozemní technický personál, a to v odbornostech pilot, palubní technik a pozemní technik,“ upřesnil zástupce velitele 22. křídla vrtulníkového letectva Ivo Pacovský.

Česká republika ve Spojených státech původně objednala dvanáct strojů, přičemž se mělo jednat o osm Venomů a čtyři Vipery. Američané pak Česku darují ještě dalších šest Viperů a dva Venomy. „Půjde o dar, zaplatíme pouze cenu opravy, přestavby dle našich požadavků, dopravu do České republiky a další související náklady. Ty v tuto chvíli nejde přesně vyčíslit, ale oproti ceně za nové vrtulníky jde o nesrovnatelné částky, “ nastínila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podle ní se ukázalo, že původně objednaný počet dvanáct strojů je nedostatečný. Válka na Ukrajině totiž ukázala, že letecká podpora je v konvenčním konfliktu nezbytná.

Na náhradní díly

Staré vrtulníky Mi-24, které začne armáda postupně vyřazovat, ale nepřijdou nazmar. Mohou být odprodány a v případě potřeby mohou sloužit i jako zdroj náhradních dílů pro ruské transportní vrtulníky Mi-171Š. Ty by měly v české armádě sloužit ještě řadu let. „Investovalo se hodně do jejich modernizace. Mají novou avioniku, zesílenou obranu a nové zbraně,“ přiblížil Soušek s tím, že s jejich vyřazením se počítá do roku 2035.

Je ovšem možné, že to bude i dřív. Rusko totiž v odvetě za dodávky vrtulníků Ukrajině pozastavilo české firmě LOM Praha certifikáty pro opravy strojů ruské výroby. „Je pravděpodobné, že tu bude snaha to urychlit,“ doplnil expert.

Dnes má armáda patnáct vrtulníků Mi-171Š a už dříve deklarovala, že by je ráda nahradila velkokapacitními stroji. Mezi ně patří například AugustaWestland 101 Merlin nebo legendární Boeing CH-47 Chinook. „U těchto strojů je výhoda, že je využívá celá řada zemí NATO, naposledy o ně projevilo zájem Německo. Navíc by jich nemuselo být tolik,“ doplnil Soušek.

Mimo to má armáda ještě k dispozici ruské vrtulníky Mi-8, Mi-17 a od roku 1996 i polské Sokoly. „To je velice povedený vrtulník. Pomáhá při živelných katastrofách nebo záchranné službě. U něho se plánuje modernizace a není nezbytně nutné ho nahrazovat,“ řekl Soušek.