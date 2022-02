„Byl pozitivní po příjezdu do olympijské vesnice, ale to samé se první den stalo Tomáši Hykovi. Takže věřím, že zítra budou jeho hodnoty v pořádku a připojí se k tréninku,“ řekl trenér národního týmu Filip Pešán.

Svižný trénink končí. David Krejčí a Jan Ščotka zatím neprošli testy C-19. Matěj Blümel na pokoji se Ščotkou.

V izolaci taky kustod Zdeněk Šmíd . pic.twitter.com/YnKprJ2G8V — Robert Záruba (@robertzaruba) February 3, 2022

Mezitím Krejčí v izolaci čeká na výsledky kontrolního testu. Pokud splní určité hodnoty, bude muset jen častěji absolvovat testování a týkala by se ho jiná omezení mimo led. Mohl by však trénovat. Pokud hodnoty nesplní, bude muset do izolace.