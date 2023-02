Uhradit musí také veškerou škodu, kterou způsobila. Soud tak schválil dohodu o vině a trestu, kterou obžalovaná během jednání uzavřela se státním zástupcem. Podle obžaloby sedmapadesátiletá žena peníze zaslala virtuálnímu zahraničnímu příteli, který se vydával za amerického lékaře. Školu svým jednáním přivedla do finančních problémů, pomoci jí nakonec muselo město. Rozsudek je pravomocný. Podle žalobce jde o nešťastný a zároveň odstrašující případ neopatrného chování lidí na internetu.

Ženě hrozilo za zpronevěru pět až deset let vězení. Se svou vinou souhlasila, stejně jako s výší škody, kterou způsobila. Soud tak nemusel provádět žádné dokazování.

"Shromážděné důkazy obžalovanou usvědčují, pokud by byly prováděny, dá se předpokládat, že závěr o vině by byl stejný. Trest nelze považovat za nepřiměřeně mírný, je jen jeden rok pod hranicí trestní sazby a je doprovázen trestem propadnutí věci a trestem propadnutí náhradní hodnoty," uvedl soudce Eduard Ondrášek.

Poukázal také na to, že žena dosud nebyla stíhána.

Podle obhájce nebyl příliš prostor ohledně výše trestu, a to i s ohledem na výši škody, kterou žena způsobila. Uložený trest zahrnuje i zabavení veškerých financí obžalované i propadnutí majetku v podobě spoluvlastnického podílu na pozemcích a domu, jejichž odhadní cena je kolem 3,5 milionu korun.

Žena podle žalobce Jana Beránka loni od dubna do června jako účetní Základní a mateřské školy Holečkova bez svolení a vědomí svého zaměstnavatele převedla prostřednictvím internetového bankovnictví na svůj účet peníze školy. Obratem je vyměnila za eura, která převedla na několik zahraničních účtů v domnění, že je zasílá na úhradu poplatků spojených s doručením cenného balíku od virtuálního zahraničního přítele vydávajícího se za amerického lékaře na misi v Jemenu, uvedli již dříve kriminalisté. Dohromady to bylo 14,61 milionu korun, jde o škodu velkého rozsahu.

Podle žalobce jde o nešťastný a zároveň odstrašující případ, kam až může dojít neopatrné chování lidí na internetu.

"Je nehezké, jak to dopadlo s paní obžalovanou, sama z toho prakticky žádný prospěch neměla, o všechny peníze, které zpronevěřila, přišla. Z mého pohledu je to tragický lidský příběh, ale na druhou stranu obžalovaná vědomě zacházela s penězi, které ji nepatřily," doplnil státní zástupce.

Na věc se přišlo poté, co banka vedení školy upozornila na to, že na účtech nejsou prostředky na výplaty. Škole nakonec muselo finančně pomoci město. Účetní, která ve škole pracovala řadu let, byla propuštěna. Událost nakonec stála místo i ředitele školy, který odstoupil z funkce. Zpronevěřené finance se zatím nepodařilo dohledat.

"Po penězích se samozřejmě pátrá, byť ta naděje u této trestné činnosti je poměrně malá. Probíhá však trestní řízení a řada úkonů v cizině, jde například o Polsko a Velkou Británii," dodal Jan Beránek.