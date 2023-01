Utekl nouzovým východem

Problémy začaly ve chvíli, kdy se společně s členy ostrahy přesunul do technického zázemí obchodu. Na jednoho z nich měl nečekaně zaútočit. „Měl jej opakovaně tlouct pěstmi do hlavy a ve chvíli, kdy napadený skončil na zemi, se měl vrhnout na druhého z mužů. I tomu měl uštědřit několik ran pěstí do rukou, kterými si chránil hlavu. Nakonec jej kousl do palce pravé ruky,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Násilníkovi se po potyčce podařilo prchnout z prodejny nouzovým východem. Cestou ještě stihl ukrást dioptrické brýle jednoho z napadených mužů.

„Zranění, které utrpěl druhý napadený, si vyžádalo chirurgický zákrok. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na téměř deset tisíc korun,“ upřesnila policejní mluvčí s tím, že soud může agresora poslat na šest měsíců až tři léta do vězení.