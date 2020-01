O kartu chvíli před tím přišla žena, které neznámý pachatel vytáhl z batohu peněženku.

„Než si poškozená stihla kartu zablokovat, provedl zloděj jejím prostřednictvím neoprávněný výběr z bankomatu ve výši 15 tisíc korun,“ informovala mluvčí policie Lenka Vanková.

Pachatel se pokusil o výběr ještě jednou, z bankomatu se snažil vybrat dalších 10 tisíc korun.

Policie případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí v krajním případě dva roky vězení.

„Pokud by někdo z občanů ženu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění její totožnosti, ať kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1,“ prosí Vanková.

Veřejnost tak může učinit buď osobně na adrese Sokolská 52 nebo vytočením telefonního čísla 974 766 651. Informace lze sdělovat i na bezplatné lince 158.