Mladá žena ukradla v pondělí dopoledne v olomouckém nákupním centru pár dámské obuvi. K její smůle byly obě boty pravé. | Foto: Policie ČR

„Aniž by to tušila, ke své smůle si do tašky vložila dvě pravé boty a prodejnu bez zaplacení opustila. Poté zavítala do dalšího obchodu, odkud měla odcizit tři balení tablet na praní. Ty vložila do tašky a přes pokladní zónu prošla, aniž by za zboží zaplatila,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že celková škoda je předběžně vyčíslena na téměř tři tisíce korun.