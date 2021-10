„Muž, který měl zakázku zrealizovat, si od ženy postupně pod záminkou nákupu stavebního materiálu vyžádal několik plateb v celkové hodnotě přes sedmdesát tisíc korun. Do dnešního dne však nevykonal žádnou práci a i přes opakované urgence ženě nevrátil ani peníze,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.