Zloděj využil nestřeženého okamžiku, kdy kurýr v trafice převzal od obsluhy krabičku s penězi. Tu si odložil na pult. Muž na záznamu z krabičky vytáhl bankovky a schoval si je do bundy. Následně z trafiky odešel, po chvíli se ale vrátil a vzal další bankovky. Pak zmizel neznámo kam.

K trestnému činu došlo mezi 12.38 a 12.40 hodin. „Jednalo se o muže světlé pleti, krátkých tmavě hnědých vlasů, silnější postavy, který měl obličej zakrytý rouškou bílé barvy. Odhadovaný věk je mezi 30 až 50 lety,“ popsala mluvčí policie Irena Urbánková. Na sobě měl šedou bundu, tmavé kalhoty s lampasem a na zádech tmavý batoh. K trafice dojel na červené babetě.

Pachateli hrozí dva roky vězení za krádež. „Pokud by někdo z občanů muže z videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1. Buď osobně na adrese Sokolská 52, nebo telefonicky na čísle 974 766 651 či mailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz,“ doplnila Urbánková. Informace lze sdělovat i prostřednictvím linky 158.