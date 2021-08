Mladá žena ukradla v Olomouci jahodové knedlíky, může jít "sedět"

Mražené jahodové knedlíky vzala v jedné z olomouckých prodejen osmadvacetiletá žena. Dala je do kabelky a prošla přes samoobslužné pokladny, aniž by zaplatila. Podle policie to nebylo poprvé, co dotyčná kradla v obchodě.

Jahodové knedlíky | Foto: Helena Rytířová