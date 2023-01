Večeř byl odsouzen za podvody ke čtyřletému trestu olomouckým okresním soudem v červenci 2019. "V mezidobí došlo k novelizaci zákoníku, kdy jsou vymezeny hranice výše trestu. Pokud byl obžalovanému ukládán souhrnný trest, odsouzen by byl za částku mírně přesahující dva miliony korun, v předchozí době šlo o 800 000 korun. Máme za to, že v sazbě dva až osm let je trest čtyř let dostatečný," uvedl soudce vrchního soudu.

Večeř podle rozsudku vylákal peníze v úmyslu se obohatit od několika lidí na různých místech v ČR, podle soudu peníze od počátku nehodlal vrátit a vzhledem ke své finanční situaci toho ani nebyl schopen.

Podle obhájce však případ provázejí ohledně plateb nejasnosti a pochybnosti. Tvrdil, že obžalovaný neměl zájem své známé poškodit a žádal zproštění obžaloby. Večeř již dříve u soudu argumentoval tím, že se jej do vězení snažili dostat lidé, se kterými měl dříve spory kvůli své trestní minulosti.

Obžaloba jej původně vinila z daleko rozsáhlejších podvodů, soud jej však uznal vinným jen v několika bodech obžaloby, u ostatních konstatoval, že nešlo o trestný čin. Názor kvůli odvolání žalobkyně nezměnil dnes ani vrchní soud, pochyby podle něj nadále přetrvávají.

Soudce krajského soudu již dříve uvedl, že věc je komplikovaná časovým odstupem i tím, že značná část poškozených jsou lidé z podsvětí. Podle soudce k finančním tokům v těchto případech mohlo dojít, ale neodehrály se tak, jak jej popsala obžaloba.

Večeř k soudu nepřišel, odůvodnil to mimo jiné svým zdravotním stavem. Původní trest si odpykává ve věznici s ostrahou. U předchozích jednáních je k soudu doprovázela ozbrojená eskorta, a to i s ohledem na jeho trestní minulost.

U soudu stál v minulosti mnohokrát v souvislosti s kauzami kolem podvodů s LTO. V roce 2001 byl odsouzen na 12 let za organizování vraždy obchodníka s oleji Lubomíra Holého zastřeleného v Praze a za přípravu vraždy novináře. Později mu soudy k těmto skutkům v rámci takzvaného souhrnného trestu za organizování vraždy podnikatele Marka Lehkého přidaly ještě dva roky.

Krátce po jeho podmínečném propuštění v dubnu 2015 byl znovu zadržen a obviněn z organizování dvou vražd podnikatelů z roku 1995, zlínského obchodníka s LTO Miroslava Kovaříka a podnikatele Františka Blažíčka. Stalo se tak měsíc před tím, než by tyto vraždy byly promlčeny. Z obžaloby jej však před šesti lety olomoucký vrchní soud definitivně zprostil, k uznání jeho viny podle něj chyběly důkazy.