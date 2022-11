Podle seniorky z nedalekého domu v bytovce dříve žila rodina, jejíž syn v bytě aktuálně bydlel. „My jsme se to dozvěděli z televize. Znali jsme je od vidění, jsme tu dost izolovaní. Ale rodina to byla slušná, byli to hodní lidé,“ řekla seniorka.

Bližší informace k případu by měly být známy po víkendu. „Krajští kriminalisté řeší od ranních hodin obzvláště závažný trestný čin, který se stal ve Velkých Losinách. Pachatel byl zadržen a se zraněním předán do olomoucké Fakultní nemocnice. Další podrobnosti k případu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování sdělíme v pondělí,“ potvrdila v pátek večer Deníku krajská policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Podle stanice CNN Prima News, která o činu informovala první, se incident odehrál mezi dvojicí osmnáctiletých mladíků, kteří užívali návykové látky. Nepříčetného pachatele mělo pacifikovat osm policistů a při zásahu byl mladík postřelen.

„V noci svědci zaslechli hádku. Následně měl jeden z mužů vyběhnout na chodbu, druhý ho pronásledoval a bodal do něj nožem. Celkem mu měl zasadit přes 30 bodných ran,“ uvedl web CNN Prima News.