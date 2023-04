Krutá smrt v Ostravě: Matka si na ruku nechala vytetovat datum vraždy své dcery

Krutou smrt připravil své družce třicetiletý Vladislav Ž. z Ostravy. Třiadvacetiletou Jessicu nejprve kopl do hlavy, poté ji nejméně šestkrát udeřil do obličeje. Následně popadl rýč a jeho kovovou částí ji několikrát zasáhl do hlavy a krku. Snažil se jí přeseknout krční tepnu.

Místo vraždy, lesík, Ostrava-Poruba, srpen 2022 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Když se mu to nepodařilo, popadl nůž s výsuvným ulamovacím ostřím a přítelkyni nejméně pětkrát bodl do krku a hlavy. Žena zemřela v průběhu několika desítek sekund až minut. Lesík Vražda se stala vloni 10. srpna v 6 hodin ráno v lesíku poblíž zastávky MHD Ludvíka Podéště v ulici Průběžné v Ostravě-Porubě. Případem se ve středu zabýval Krajský soud v Ostravě, který projednával dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a obžalovaným. Oba se shodli na třinácti letech vězení. Na muže se vztahovala sazba od patnácti do dvaceti let. Milovala ho Vladislav Ž. žil jako bezdomovec. Dívka ho přesto milovala a chtěla být s ním. Proč na ni obžalovaný zaútočil, není jasné. Vrah se k motivu ani podrobnostem nevyjádřil. „Je mi to líto,“ řekl pouze u soudu. Chuligáni Baníku se odvolávali na tradice, reakce soudu byla nekompromisní Podle státního zástupce mu dívka nezavdala žádnou příčinu k tak brutálnímu útoku. „Jednal pod vlivem frustrace a nespokojenosti ze svého bezdomoveckého způsobu života,“ řekl žalobce s tím, že Vladislav Ž. poté ve zlobného afektu na dívku zaútočil. Svou roli sehrálo i dlouhodobé užívání návykových látek. „Mnohačetná poranění vedla ke vzniku úrazového otoku mozku, vdechnutí krve do plic s rozvojem dušení a současných krevních ztrát, což v průběhu několika desítek sekund až několika minut vedlo ke smrti poškozené,“ konstatoval žalobce, který čin označil za zvlášť surový. Po vraždě dosud netrestaný Vladislav Ž. zavolal policii. Později se psychicky zhroutil a skončil v léčebně. Matka K soudnímu jednání přišla i matka zavražděné dívky, její dva bratři a kamarádi. Matka, která po celou dobu jednání plakala, prostřednictvím své zmocněnkyně navrhla zamítnutí dohody o vině a trestu. Podle ní je třináctiletý trest nepřiměřeně mírný. Drogový vztek si vybil na nevinném. Narkoman na ulici v Ostravě zmrzačil muže „V přeneseném významu vzal šťastný a spokojený život i mé klientce. Měla s dcerou velmi blízký vztah, milovala ji,“ řekla mimo jiné zmocněnkyně s tím, že u její klientky přetrvávají psychické problémy. V jednací síni také zaznělo, že matka má na ruce vytetované datum narození své dcery a také datum její vraždy. Soud nakonec dohodu o vině a trestu schválil. Rozhodl také, že obžalovaný musí matce dívky zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 1,5 milionu korun. Otázka je, zda bude schopen takovou částku zaplatit. Vladislav Ž. nastoupí do věznice se zvýšenou ostrahou. Třináctiletý trest je pravomocný a není proti němu odvolání. Státní zástupce i obžalovaný s ním totiž na místě souhlasili. Nesouhlas Pozůstalí přijali rozhodnutí soudu se zjevnou nelibostí. Matka zavražděné dívky se po oznámení o schválení dohody o vině a trestu rozplakala. Zpověď vůdce baníkovských chuligánů. O bitkách a vězeňském prozření V lavicích, kde seděli další příbuzní a známí, zazněly projevy nesouhlasu. „Hoď si to, ty zm.., jinak si tě najdu!“ prohlásil jeden z přítomných. Jak při zdůvodnění rozsudku uvedl předseda senátu, je pochopitelné, že matce a dalším příbuzným se trest může jevit jako nepřiměřeně mírný, z hlediska zákona však dohoda splnila všechny náležitosti a není důvod ji neschválit.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu