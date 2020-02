I na tyto otázky má dát odpověď vyšetřování kriminalistů, které je nyní v závěrečné fázi. Pokud bude mladá žena uznána vinnou, hrozí jí až výjimečný trest.

K brutální vraždě, která doslova otřásla obyvateli Přerova, došlo v polovině srpna loňského roku v jednom z bytů v Purkyňově ulici.

Malá dívenka byla nalezena v bytě bez známek života, o něco později policisté zadrželi její matku. Lidé ženu viděli pobíhat po ulici a podle výpovědí svědků byla zjevně pod vlivem návykových látek.

„Vyšetřování je v závěrečné fázi a připravuje se návrh na podání obžaloby. Čekáme ještě na vypracování znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie. Na nich bude velmi záležet - zda matka, která se tak strašného skutku dopustila, bude za tuto věc vůbec souditelná. Jestli bude znalci prohlášena za příčetnou v době spáchání trestného činu nebo ne,“ shrnul krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Usmrcení několika způsoby

Okolnosti vraždy tříleté dívenky otřásly i zkušenými kriminalisty.

„Je to jeden z nejotřesnějších případů, s s jakým se setkali. Matka, která se vzorně stará o své dítě po celou dobu, co je na světě, z nějakých důvodů usmrtí tříletou holčičku, a to dokonce několika smrtícími mechanismy - od úderů přes bodání až po škrcení. Dítě bylo škrceno rukama i kabelem od pračky,“ konstatoval vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický.

Podle jeho slov byla žena v minulosti uživatelkou drog, což potvrdili i sousedé z domu, kde se svou dcerou bydlela, a kam ji chodil navštěvovat i její přítel.

Svědci z bezprostředního okolí se shodli na tom, že vztah s přítelem nebyl nijak idylický - z bytu se ozývaly časté hádky a křik.

Policie zasahovala v bytě už jednou - asi dva měsíce před vraždou vyjížděla hlídka ke konfliktu dvou dospělých, do kterého ale nebylo dítě nijak zataženo.

Jednání bylo tehdy kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití. Drogy podle svědků z domu užívali oba - žena i muž.

„Z trestného činu je obviněna pouze matka, která se nyní nachází ve vazbě. V minulosti byla uživatelkou drog, ale žádný záznam v trestním rejstříku dosud neměla. Za vraždu jí nyní hrozí trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, případně výjimečný trest,“ uzavřel mluvčí policie Libor Hejtman.