"Dosud neznámý pachatel poškodil automobil Volvo V60 zaparkovaný na náměstí Republiky v Olomouci. Nezjištěným předmětem vytvořil rýhy v laku, a to jak na zadním blatníku, tak i na předních a zadních dveřích levé strany automobilu. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun," popsala policjení mluvčí Petra Vaňharová.

Mladá Olomoučanka si vymyslela dvojí znásilnění

Policisté nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycen muž v pruhovaném triku, který se kolem volva pohyboval. Na parkoviště na náměstí přijel, a poté jej i opustil v tmavé Škodě Felicia.

"Pokud by někdo z občanů muže zachyceného na videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzvala mluvčí policie.

Platili v Olomouci kradenými kartami. Neznáte je?