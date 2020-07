VIDEO: Zhrzený a namol opilý ctitel prorazil oktávkou domovní vchod

Nenaplněná láska a alkohol jsou špatnými rádci. Potvrzuje to pondělní čin dvaapadesátiletého muže z Prostějova. Ten s více než třemi promile vjel svým vozem do vchodu panelového domu v Okružní ulici, kde žije jeho bývalá přítelkyně. Následně se vysoukal z poškozeného auta a odešel popíjet do nedalekého baru.

Chtěl se pomstít přítelkyni, tak opilý vlétl oktávkou do jejího vchodu | Video: Policie ČR

Naštěstí nikoho nepřejel. "Dvaapadesátiletý muž z Prostějova přejel vlastním automobilem cyklostezku a chodník pro chodce a úmyslně najel přes vchodové dveře do vestibulu panelového domu. Ke zranění osob při incidentu nedošlo," informoval policejní mluvčí František Kořínek. Kuriózního skutku se muž dopustil v pondělí 20. července před polednem. Výše způsobené hmotné škody na domu byla předběžně vyčíslena na devadesát tisíc korun. VIDEO: Náklaďák to "střihnul" po cyklostezce. Co na to policie? Přečíst článek › Bezmála čtyři promile Přivolaní policisté zjevně opilého muže nalezli v nedalekém baru. "Provedenými dechovými zkouškami u něho změřili hodnoty 3,68 a 3,84 promile alkoholu v dechu. S pozitivními výsledky dechových zkoušek muž souhlasil, přiznal však, že před jízdou vypil pouze čtyři dvanáctistupňová piva," doplnil mluvčí Kořínek. Pozvání na oběd nebylo opětováno. "Motivem k činu měl podle podezřelého být vztek na bývalou přítelkyni, se kterou se měl dříve dohodnout na společném obědě. Když mu žena společný oběd telefonicky odmítla, nasedl do své Škody Octavie a najel do vchodu domu, ve kterém jeho bývalá přítelkyně bydlí. Pak z vozidla vystoupil a odešel do baru," popsal František Kořínek. Nesměl vůbec řídit Prostějovští policisté podezírají muže z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu poškození cizí věci. Kodet i autor Rudy Pivrnce. V Olomouci jsou k vidění originální klapky Přečíst článek › "Provedeným šetřením policisté dále zjistili, že muž má rozsudkem Okresního soudu v Prostějově uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a to až do roku 2022. V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky," informuje František Kořínek a pokračuje: "Vzhledem k tomu, že své vozidlo použil jako nástroj ke spáchání trestné činnosti, byl automobil na místě policisty zajištěn. V případě prokázání viny a odsouzení pak může automobil propadnout státu." Přesný motiv i ostatní okolnosti případu jsou předmětem dalšího prověřování. (zv)

Autor: Zdeněk Vysloužil