„Jedno kontrolní stanoviště se nacházelo přímo na autobusovém nádraží v Hodolanech, druhé stanoviště bylo na Tržnici a třetí na autobusové zastávce ulice Na střelnici, kde byl i krajský koordinátor BESIP,“ popisovala policejní mluvčí Marta Vlachová.

Během dvouhodinové akce, která probíhala od časných ranních hodin, zkontrolovali policisté přes 70 šoférů. „Cestující se mohou cítit bezpečně, všichni kontrolovaní řidiči autobusů touto kontrolou prošli na výbornou,“ ujistila policejní mluvčí.

Podobné policejní kontroly se budou během letošního roku opakovat. Jednou z priorit policie pro tento rok jsou také dopravně bezpečnostní akce zaměřené na autobusovou dopravu.

Jestli řidiči autobusů a tramvají v Olomouci případně nepili alkohol, kontroluje Dopravní podnik města Olomouce pravidelně. „Denně se této problematice věnujeme a denně je namátkově zkontrolována část řidičů na alkohol,“ popisovala mluvčí DPMO Martina Krčová.

Pokud by u řidiče bylo prokázáno, že vozil cestující pod vlivem alkoholu, jednalo by se o tak závažné pochybení, že by podle Krčové bylo důvodem pro ukončení pracovního poměru.