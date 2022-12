„Obracíme se na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti čtyř neznámých osob, a to v souvislosti s právě probíhajícím trestním řízením ve věci prověřování zvlášť závažného zločinu loupeže, ke kterému došlo v neděli 6. listopadu v časovém rozmezí od půl šesté do půl sedmé večer na ulici Nálevkova a Skupova v Olomouci. Jedna z osob zachycených na videozáznamu nemá pokrývku hlavy a je patrné, že má dlouhé tmavé vlasy, stažené vzadu do culíku,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.