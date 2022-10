Policisté zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen dosud neznámý muž, který má poškození památníku na svědomí. Mělo by se jednat o muže výšky okolo 180 centimetrů s delšími vlasy, které měl v době páchání skutku stažené do takzvaného drdolu.

„Pokud by jej někdo poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím neprodleně kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651,“ vyzvala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Další útok na památník Rudé armády v Olomouci. Po hákových křížích zlatá písmena

S informacemi se mohou lidé obracet na policisty také prostřednictvím e-mailu: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158.

Policie v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. „V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli v krajním případě až tři roky za mřížemi,“ uvedla policejní mluvčí.

Útok na projíždějící auta v Olomouci, cestující zranila mrštěná cihla

Na spodní část památníku, který připomíná osvobození od německé okupace za druhé světové války, letos v březnu někdo nasprejoval černou barvou hákové kříže. Nebylo snadné je z pískovce odstranit. Odborné firmě se to nakonec podařilo. Policie počátkem září sdělila, že případ odložila – pachatele se nepodařilo dopadnout.

Hyenismus v obchoďáku: ženu okradli, když dávala pomoc. Nepoznáte ženy z videa?

Výstaviště Flora další vandalský útok odsoudilo. Bude se muset opět obrátit na restaurátora, aby dostal barvu z památky pryč.

„Ve spolupráci s majetkoprávním odborem magistrátu nyní budeme hledat cesty, jak barvu šetrným způsobem odstranit,“ reagovala ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.