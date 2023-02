Žalobkyně to uvedla při čtení obžaloby, nejde o závěrečný návrh, teprve začalo dokazování. Případem se ve středu začal zabývat Krajský soud v Brně.

Tehdy devětadvacetiletý muž podle obžaloby zavraždil loni v dubnu bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Tragédie se stala loni 29. dubna. Podle státní zástupkyně Evy Žďárské se muž vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů.

Trojnásobnému vrahovi z Kostelce hrozí doživotí

Ušetřil jen nejmladší sestru

Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra, zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran.

Obdobným způsobem napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z venčení psa. Sestře podle žalobkyně zasadil 104 ran.

Při čekání na další členy rodiny si pak brousil nože. Ušetřil pouze svou nejmladší, sedmnáctiletou sestru, kterou donutil se svléknout do spodního prádla a zamknul ji na toaletě.

Nakonec zaútočil na sedmapadesátiletého otce, který se vrátil z práce. Muž se pokusil utéct, pachatel ho však pronásledoval a venku před domem jej ubodal.

Podle žalobkyně mu zasadil 66 ran. Všichni tři zemřeli na vykrvácení.

"Poškozené opakovaně bodal, způsob provedení lze označit za zvlášť surový, v případě sestry za trýznivý," uvedla žalobkyně.

Muže kromě vraždy viní i z vydírání, a to kvůli donucení nejmladší sestry.

Masakr v Kostelci naplánoval. Byli vinni, vysvětlil muž hrůznou popravu rodiny

"Nenáviděl jsem všechny tři"

Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho (poškození) bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu i nejrůznější záminky, chtěli, aby se už odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci.

"Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně," uvedl muž.

Doplnil, že ho jejich urážky vnitřně štvaly a že se cítil hrozně.

Mladší sestře podle něj ublížit nechtěl. Na záchodě jí podle svých slov zavřel proto, aby nezavolala policii.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová přečetla výpověď mladší sestry obžalovaného, kterou zavřel na toaletě.

Na policii uvedla, že se její bratr už asi od 15 let izoloval, s rodinou nekomunikoval, na chod domácnosti nepřispíval, spíše podle ní jen škodil.

"Byl sebestředný, bezohledný, nestaral se o nikoho jen sám o sebe. Říkal, že jsme mu zničili život, že za všechno můžeme my,“ sdělila dívka policii.

V osudný den ji podle ní zamknul na záchodě a zhasl světlo, chodil pak kontrolovat, jestli tam je. Mimo jiné slyšela, jak brousí nože. Ptala se ho, co se děje, on jí odpovídal, že když nebude řvát, tak jí nic neudělá.

Dvakrát více vražd v Olomouckém kraji. Kde a jak se loni staly

Chlapec se snažil o první pomoc

Policii a záchrannou službu tehdy přivolal čtrnáctiletý chlapec, který kolem domu procházel. Pobodanému muži před domem se pokoušel poskytnout první pomoc.

Pachatel mezitím vešel do domu, zamknul a šel do pokoje, kde čekal na policii. Podle policie při zatýkání nekladl odpor.

Podle kriminalistů muž dosud nebyl stíhaný, při útoku nebyl pod vlivem drog ani alkoholu. Motivem byly problémy v rodině. Před policisty vypověděl, že se rozhodl, že členy rodiny potrestá za to, jak se k němu chovali.