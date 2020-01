Špatně zaparkoval v centru Olomouce, tím na sebe upozornil. Měl zákaz řízení

Odskočil si jen pro rohlíky. Pokud by v úterý nedojel k obchodu autem a neupozornil na sebe špatným parkováním, bez povšimnutí by se mohl vrátit zpět do firmy.

Muž se zákazem řízení zaparkoval v centru Olomouce tam, kde neměl | Foto: MP Olomouc