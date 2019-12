Jak informovala ČTK, případem se ve čtvrtek znovu zabýval Obvodní soud pro Prahu 10 poté, co jeho rozhodnutí zrušil odvolací městský soud.

Podle obvodního soudu se nepodařilo prokázat, že skutek spáchali. Někteří fanoušci sice útočili, ale z důkazů podle soudu nevyplývá, že to byli právě obžalovaní. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně se může odvolat.

Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík tehdy jeli z Olomouce do Vršovic na utkání s Bohemians. Vinu odmítají. Popřeli příslušnost ke skupině Ultras.

Na sedmatřicetiletého muže původem z Afriky, který žije v Praze, podle obžaloby pokřikovali, ať se vrátí do Afriky, že je „černá huba“, házeli na něj citrony, a když se napadený bránil, zaútočili pěstmi a kopali do něj. Napadený musel na ošetření do nemocnice. Utrpěl poranění na hlavě a podle státní zástupkyně trpí posttraumatickou stresovou poruchu.

Olomoucký klub se od útočníků hned po incidentu distancoval a zdůraznil, že takoví jedinci nejsou na stadionu vítáni.