K soudu se dnes totiž nedostavil pětasedmdesátiletý Pavel Hemžský, omluvil se ze zdravotních důvodů, řekl dnes ČTK soudce Petr Sušil.

Otec se synem podle státního zástupce do své likérky v Hlubočkách u Olomouce přivezli 346.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních je vyčíslena na 88 milionů korun. Oba vinu popírají.

Soud tak dnes vyslechl pouze posledního svědka, k závěrečným řečem a k rozsudku se nedostal.

"Jednání bylo odročeno z důvodu nepřítomnosti obžalovaného Pavla Hemžského. Hlavní líčení bylo odročeno na 15. června," uvedl soudce Petr Sušil.

Podle obžaloby muži v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 nakoupili od bratrů Radka a Tomáše Březinových, kteří již byli v jiném řízení pravomocně odsouzeni, přes jejich firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z toho dále vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň.

Mimobilanční líh si nechali dopravit nejčastěji na odstavnou plochu v Hlubočkách nebo na čerpací stanice ve Velkém Týnci či v Olomouci, odkud odstavená vozidla s naloženým lihem převezli do likérky HP premium, kde z nich vyráběli lihoviny různého druhu, dodal státní zástupce.

Soud potrestal Mariana Ryšku 6 lety

Soud ve čtvrtek jednal i o Marianu Ryškovi z Opatovic na Přerovsku. Uložil mu za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny šest let vězení. Trestnou činnost podle soudu páchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Muže usvědčila především výpověď šéfa lihové mafie Radka Březiny i jeho bratra Tomáše, se kterými léta spolupracoval. Během pěti let si nechal od nich dovézt podle rozsudku nejméně 32.000 litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun.

Obžalovanému by za krácení daní hrozila sazba pět až deset let. Kvůli tomu, že trestnou činnost páchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny spadl do vyšší sazby devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Soud mu tak uložil trest mimořádně pod hranici trestní sazby. V úvahu vzal totiž tresty, které dostali samotní členové této skupiny za daňový únik ve výši 5,6 miliardy korun. Trest uložený ve stejné trestní sazbě by byl podle soudce s ohledem i na rozsah škody nepřiměřený.

Ryška nelegální líh od zlínského podnikatele odebíral v letech 2004 až 2008. Březinovi spolupracovníci přivezli nákladním autem do Opatovic na Přerovsku dvakrát až třikrát ročně obří nádrže a počkali na vyložení. Ryška u soudu vše popřel. Tvrdí, že se stal obětí msty Radka Březiny, protože proti němu vypovídal. Soud však výpověď Březiny vyhodnotil jako věrohodnou.

Většina členů z původní lihové mafie, která na trh dodala desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních dosahující 5,6 miliardy korun, byla již odsouzena, Březina dostal 13 let. Žalobci pak začali odkrývat další navazující případy.