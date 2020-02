V březnu má soud naplánováno 13 veřejných jednání a to od 2. do 26. března. "Budeme pokračovat výslechem svědků, které jsou plánovány na další tři týdny podle rozsahu jednotlivých svědeckých výpovědí," řekl dnes novinářům soudce Martin Lýsek.

Svědků je dohromady voláno přes tři desítky. Žalobce k soudu navrhuje například bývalého šéfa olomoucké Generální inspekce Tomáše Uličného, jehož podle jeho slov policie nezákonně v souvislosti s touto kauzou vyslýchala 45 hodin v kuse, bývalého šéfa olomoucké krajské policie Libora Krejčiříka, který skončil ve funkci v listopadu 2015 právě v souvislosti s kauzou Vidkun, a bývalého ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milana Pospíška. Ten se rozhodl rezignovat na svou funkci po vypuknutí olomoucké kauzy o měsíc dříve téhož roku.

Vypovídat bude i Langer

Hned druhý jednací den v březnu je předvolán také bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer, blízký přítel podnikatele Kyselého. Právě Langer byl jedním z těch, u nichž policie v říjnu 2015 při spuštění razie provedla domovní prohlídky. V jeho bytě v Olomouci strávili kriminalisté více než 13 hodin, ale nakonec ho propustili, v případu obviněn není.

Langer tak v kauze figuruje pouze jako svědek; to je i důvod, proč nebudou podle soudu prováděny listinné a další důkazy, které byly u něj zajištěny.

"Soud prováděl veškeré listinné důkazy, které považuje za nutné pro rozhodnutí ve věci, respektive které prokazují něco, co tvrdí obžaloba. V některých konkrétních případech, a netýká se to jen materiálů zajištěných při domovních prohlídkách u doktora Langra, ale týká se to veškerých důkazů, soud neakceptoval návrh ze strany státního zástupce. Jde o důkazy, které ve vztahu k podané obžalobě neprokazují žádnou skutečnost, kterou obžaloba tvrdí," uvedl soudce Lýsek.

Kdo je obžalován?

V kauze Vidkun, která postihuje podle žalobce ovlivňováni devíti trestních kauz, je obžalovaný z podplácení bývalý hejtman Jiří Rozbořil, někdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec čelí obžalobě ze zneužití pravomocí. Kadlec je navíc obžalovaný z přijetí úplatku. Olomoucký podnikatel Ivan Kyselý je obžalovaný z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.